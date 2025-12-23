DJ圓圓登北跨主持圓夢！許願2026「終結12年單身」 理想型條件曝光

DJ圓圓成功圓夢，登上2026台北最High新年城擔任主持人。DJ圓圓提供

DJ圓圓成功圓夢，登上2026台北最High新年城擔任主持人，她攜手吳姍儒、黃豪平、夏和熙一起主持，DJ圓圓開心的表示：「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑。」

主持又跳舞還包下配音，DJ圓圓跨年自封「女版阿拉丁」。DJ圓圓提供

15年來的DJ圓圓主持過的跨年城市非常多，包含馬來西亞新山、嘉義、宜蘭、南投、雲林西螺、新竹、台中麗寶樂園，台北的美麗華跨年，她透露印象最深刻的是，一開始主持跨年，就連續2年跟吳宗憲一起在馬來西亞新山，有綜藝大哥的加持，讓她的主持功力彷彿吃了大補丸，最有趣的是，沒想到15年後居然可以跟吳宗憲的女兒吳姍儒一起在2026台北最High新年城主持，跟憲哥一家有著深厚的緣分。

廣告 廣告

她自爆近期都沒在運動，而這次的舞蹈強度又很高，舞蹈動作非常連續，沒什麼時間可以休息，每練完一次她就得躺在地上喘30秒，她苦笑表示，希望正式表演可以不會這麼喘。另外，這次2026台北最High新年城，DJ圓圓除了主持、跳開場舞外，所有的廣告配音也都由她一手包下，她戲稱自己是「女版阿拉丁」，許願什麼都能夠達成。

DJ圓圓挑戰小三高迎人生里程碑。DJ圓圓提供

單身12年的DJ圓圓，坦言每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，但在冷冰冰的冬日裡，加上12月會遇到聖誕節、跨年，接著還有農曆年及西洋情人節，她還是希望有一個人可以陪在身邊，尤其是跨年，即使一起在後台聊天、有人陪伴的感覺還是很不一樣。

為了終結12年的單身，DJ圓圓也很積極的拜月老，還找了會通靈的老師幫忙算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，她開心的說：「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待，明年3月會出現的對象，希望屆時可以順利終結她12年的單身紀錄。」她也開出理想型的條件，包含「長相端正、能力比她好，加上有點腹肌」。



回到原文

更多鏡報報導

浩子被抓包偏心林莎！「1反應」當場露餡 大霈爆料：她比我還懂撒嬌

王ADEN慘遭北跨除名！LULU驚訝發聲 偉晉曝危機處理態度：不會生氣

林襄爆「價碼太高」遭公司冷凍！經紀人長文回應：去年確實紛紛擾擾