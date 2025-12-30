DJ女神蘇櫻花轉戰女優！「童顏反差」掀暴動

蘇櫻花加入日本成人產業。（圖／蘇櫻花提供）





日本成人產業最近多了一位「越看越有戲」的新面孔。來自新加坡的新晉女優蘇櫻花（Sakura Soh），低調完成日本出道，正式與當地製作團隊展開合作。消息一曝光討論度立刻衝高，而網友第一個注意到的不是身分轉換，而是「明明滿身刺青，作品裡卻一個都看不到！」

童顏外表、嬌小身形，是蘇櫻花給人的第一印象，但熟悉她的人都知道，真正的亮點藏在反差裡。乍看清純無害，轉個角度卻線條感十足，被圈內形容為「第一眼安全、第二眼驚喜」型女神，也讓她在新人輩出的日本市場中，一出道就被記住。

DJ女神蘇櫻花轉戰成人影像。（圖／蘇櫻花提供）

DJ女神蘇櫻花轉戰成人影像。（圖／蘇櫻花提供）

在踏進成人影像之前，蘇櫻花長期活躍於DJ與夜店圈，是站在第一線控場的類型。多年下來，她對節奏、氣氛與情緒流動的掌握相當精準，卻不走張揚路線，而是偏冷靜、內斂，反而更耐看。也正因如此，當她開始與日本製作團隊接觸時，雙方在風格與方向上很快找到共識。

談到為何會離開家鄉、跨界轉戰全新領域，她直言疫情成了人生最大轉彎點。「疫情期間，新加坡所有的俱樂部都關閉了兩年」她說，那段時間讓她開始經營 OnlyFans，也重新思考人生的下一步。疫情結束後，她選擇旅行、觀察世界，並等待真正適合自己的機會出現。

DJ女神蘇櫻花刺青全遮圓夢當女優。（圖／蘇櫻花提供）

DJ女神蘇櫻花刺青全遮圓夢當女優。（圖／蘇櫻花提供）

而日本，從來不是臨時起意的選項。蘇櫻花笑說：「我從小就看日本成人影片，這其實是我的人生願望清單之一。」所以當機會真的出現時，她幾乎沒有猶豫，「機會一來，我就立刻抓住了。」這趟跨海出道，對她來說，更像是圓夢。

目前她每個月固定赴日工作，為出道做足準備：「我已經準備了大約五個月，目前為止我真的很喜歡這裡。」聊到日本生活，她秒變吃貨模式：「我太愛日本料理了！」但也不忘補一句現實面，「氣候跟語言真的還在適應，我想努力學日文，還有，日本冬天真的非常非常冷，畢竟我來自熱帶國家。」還需要時間來適應。

至於備受關注的出道作品，她坦言自己下了不少功夫：「我做了很多準備，也努力提升表情、演技和造型，希望大家都會喜歡我的出道作品。」其中最讓粉絲意外的，是她選擇將身上的刺青全部以特效化妝遮蓋，「所以在這支作品裡，刺青是完全看不到的，這對我來說是最大的改變。」

作品風格上，她並不追求誇張刺激，而是強調自然情緒與真實反應，透過眼神、表情與細膩肢體語言，營造耐看又留有想像空間的氛圍，成功拉出與一般新人女優的距離。

日本製作團隊也看好她的海外背景與鏡頭感，認為她對拍攝節奏理解快、能迅速抓到導演想要的感覺，在新人中相當少見。據了解，這次合作並非短期試水溫，而是以中長期布局為目標，將陸續嘗試不同主題與市場反應。

至於DJ身分是否會因此暫別？蘇櫻花給出肯定答案：「會繼續！我計劃在 2026 年去很多國家演出，我真的很興奮！」從夜店DJ到日本成人影像舞台，這位「滿身刺青卻在鏡頭裡全消失」的海外新勢力，接下來會如何發展，已經成功吊足市場胃口。



