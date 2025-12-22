DJ女神轉戰日本AV！蘇櫻花童顏反差掀暴動 認這一刻等很久

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

來自新加坡的新晉AV女優蘇櫻花（Sakura Soh）低調完成日本出道，正式與當地製作團隊展開合作。今（22）日消息一曝光，討論度立刻衝高，而網友第一個注意到的不是身分轉換，而是明明滿身刺青，作品裡卻一個都看不到。

新加坡的新晉AV女優蘇櫻花（Sakura Soh）完成日本出道。（圖／蘇櫻花提供）

童顏外表、嬌小身形，是蘇櫻花給人的第一印象，但熟悉她的人都知道，真正的亮點藏在反差裡。乍看清純無害，轉個角度卻線條感十足，被圈內形容為「第一眼安全、第二眼驚喜」型女神，也讓她在新人輩出的日本市場中，一出道就被記住。

廣告 廣告

在踏進成人影像之前，蘇櫻花長期活躍於DJ與夜店圈，是站在第一線控場的類型。談到為何會離開家鄉、跨界轉戰全新領域，她直言疫情成了人生最大轉彎點，「疫情期間，新加坡所有的俱樂部都關閉了兩年。」她說，那段時間讓她開始經營OnlyFans，也重新思考人生的下一步。直到疫情結束後，她才選擇旅行、觀察世界，並等待真正適合自己的機會出現。

至於備受關注的出道作品，她坦言自己下了不少功夫，「我做了很多準備，也努力提升表情、演技和造型，希望大家都會喜歡我的出道作品。」其中最讓粉絲意外的，是她選擇將身上的刺青全部以特效化妝遮蓋，「所以在這支作品裡，刺青是完全看不到的，這對我來說是最大的改變。」作品風格上，她並不追求誇張刺激，而是強調自然情緒與真實反應，透過眼神、表情與細膩肢體語言，營造耐看又留有想像空間的氛圍，成功拉出與一般新人女優的距離。至於DJ身分是否會因此暫別？蘇櫻花給出肯定答案，「會繼續！我計劃在2026年去很多國家演出，我真的很興奮！」





更多FTNN新聞網報導

日排球王子高橋藍爆劈腿！「深夜與AV女神河北彩伽開房」 有超辣網紅女友還不夠

艾怡良挑戰大體戲！劉瑞琪為戲1個月瘦4公斤 胸部被切擺桌上：又驚又好真

黃明志吸毒案大逆轉！尿檢全陰性 法院判無罪當庭釋放

