DJ孫麥傑化身「最帥耶誕老公公」陪憨兒過節 吐露這原因很有fu

孫麥傑(右)化身「最帥耶誕老公公」前往社會福利基金會與憨兒們互動。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕耶誕節將至，曾是微風廣場首位男性代言人、身兼DJ MAI有「撕漫男神」之稱的藝人孫麥傑，今(16)日走進桃園市中壢區真善美社會福利基金會，化身最帥耶誕老公公，透過音樂與陪伴，為憨兒們帶來一場溫馨的耶誕時光。

孫麥傑坦言自己從小就很喜歡耶誕節，對他來說，耶誕節不只是收禮物的日子，而是一個可以分享、把溫暖送出去的節日。並笑說自己的名字「孫麥傑」念快時和「聖(耶)誕節」有些相似，從小讓這個節日對他而言特別有意義，因此希望透過公益行動，為憨兒們帶來一個不一樣的耶誕回憶。

孫麥傑化身最帥耶誕老公公，透過音樂與陪伴，為憨兒們帶來一場溫馨的聖誕時光。(記者李容萍攝)

熱愛音樂的孫麥傑得知，院內有一位被稱為「鋼琴王子」的憨兒陳立，便安排此次陪伴行程。他不僅聆聽陳立的演奏，也親自彈奏歌曲分享音樂，現場樂聲溫柔動人；同時陪伴憨兒們一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴，互動過程笑聲不斷。活動最後還貼心準備披薩，與憨兒們一同享用，在輕鬆歡樂的氛圍中，為這場耶誕活動畫下溫暖句點。

孫麥傑(中)化身「最帥耶誕老公公」前往社會福利基金會與憨兒們互動。(記者李容萍攝)

此外，孫麥傑在活動前參觀園區，向基金會工作人員詢問與憨兒互動的方式，進一步了解憨兒們的生活環境與需求，並穿上基金會推廣的公益年菜T與孩子們同樂。原本準備捐出5萬元加菜金的他，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，當場將捐款提高至10萬元，希望在歲末為憨兒與弱勢家庭送上一份實質支持。

