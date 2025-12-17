DJ神父雙舞台佈道！牧師線上線下傳福音吸引年輕世代

圖／達志影像美聯社

傳統印象中的宗教活動，通常是在莊嚴肅穆的教堂裡進行，但現在有一群宗教領袖，正試圖打破這道圍牆。在美國亞特蘭大，有教會牧師捨棄傳統方式，改用社群媒體平台傳播講道內容。而在大西洋另一端的葡萄牙，則出現了一位「電音神父」，他會穿著神職人員長袍站上DJ台，在充滿節奏的舞池裡，用電子音樂傳達上帝的訊息，試圖用最貼近現代人的方式，重新定義信仰的樣態。

美國亞特蘭大的一間教會裡，牧師站在講台上，用充滿力量的語氣向會眾佈道。不同的是，這場講道不只發生在教堂內，透過TikTok等社群平台，同樣的畫面與聲音，也出現在手機螢幕上，讓更多人能即時接收到這些訊息。

牧師 米切爾：「有時我也不明白，為什麼我的講道能觸及這麼多不同族群。我自己也常感到驚訝。」

這些訊息一再被轉傳、分享，也為教會帶來明顯改變。隨著線上觀看人數快速增加，越來越多陌生面孔走進教堂，致使原本不到兩百人的聚會，在短時間內擴大成動輒數千人的大型社群。

教會成員 赫曼：「我是在TikTok上發現這間教會的。我之所以決定留下，是因為我禱告求問上帝，祂是否希望我到這裡來，而祂給了我肯定的答案。」

然而，促使教會人數成長的關鍵，不只在於社群媒體平台上的曝光，更源自於牧師的講道方式，他直接、不拐彎抹角，也不刻意討好聽眾，這種做法對習慣快速、真實內容的年輕世代來說，反而容易引起共鳴，因此吸引不少原本與教會保持距離的青年主動走進教堂，成為新的會眾。

教會成員 馬歇爾：「他的講道內容完全來自聖經。他不在乎任何人的感受，會直接告訴大家真相。如果聽了覺得心裡不舒服，那也是在所難免，因為他就是不會矯飾偽裝。」

而當部分教會選擇透過社群平台接觸年輕人時，另一種更出乎意料的嘗試，也在宗教世界出現。一名來自葡萄牙的天主教神父，沒有站在講台或鏡頭前，而是決定利用電子音樂「傳福音」，把信仰帶進中南美洲各地的舞池。

DJ神父 佩克索托：「這是一種很不一樣的能量。我認為在生活做到『平衡』非常重要，我們需要有時間安靜傾聽上帝的聲音，也要有時間將上帝的信息分享給他人。」

演出時，他會穿著神職人員服裝站上DJ台，操作唱盤、播放重節拍的電子音樂，同時在畫面與樂聲中加入靈性訊息。隨著節奏加快，舞池裡燈光閃爍、影像投射交錯，形成一種和傳統宗教儀式截然不同的體驗。

DJ神父 佩克索托：「我心裡一直都是感激的，因為這種機會對神父來說並不常有，所以我總是抱持著這份心情上場，再想該如何跟舞池上跳舞的人，分享我要傳達的訊息。」

正是在這樣的氛圍中，他逐漸吸引了大量年輕觀眾。人們在音樂和燈光中舞動，互相尊重，包容的氣氛自然流露。神父認為，這樣的場域本身就能傳達信仰強調的價值，也讓宗教以更貼近年輕人的方式出現。

DJ神父 佩克索托：「電子音樂表演其實很容易營造出尊重與包容的氛圍，這本身就是一種正向的示範，而在舞池裡，人們彼此尊重、氣氛和平，也展現了這種音樂的核心價值。」

也正因為走進了這些不同的場域，這名神父對信仰的實踐，早已不只侷限在教堂之內。他在電音表演的舞台上與人互動，也在傳統彌撒儀式中帶領會眾，而每一次的角色切換，都在提醒人們，信仰可以用多種方式存在於生活之中，也讓這份信念以更貼近生活的方式，被年輕世代看見、聽見。

