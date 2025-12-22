DJ MAI孫麥傑拋10萬做公益 粉絲寫信訴感謝他至今難忘

DJ MAI孫麥傑到真善美社會福利基金會做公益。（真善美社會福利基金會提供）

以「微風男神」模特兒身分出道的DJ MAI孫麥傑，出道短短兩年便成功跨足音樂與戲劇圈，表現亮眼。向來形象陽光、熱心公益的他，日前受真善美社會福利基金會邀請，趁著聖誕節前夕走進園區探望憨兒，並發揮音樂專長，現場化身 DJ 舉辦溫馨的「聖誕音樂派對」。

活動中，孫麥傑與園區內的「鋼琴王子」憨兒默契搭檔，分別以 DJ 與鋼琴演奏方式，帶來多首聖誕樂曲，陪伴憨兒們度過熱鬧又感動的佳節時光。除了音樂陪伴，孫麥傑也親自與憨兒們組隊製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心參與，現場笑聲不斷。他分享，其中一位憨兒在製作過程中主動關心他是否吃過早餐，讓他深受感動，「那個眼神非常純粹，反而療癒了我的心。」原本準備捐出 5 萬元加菜金的他，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受觸動，當場將捐款金額提高至 10 萬元，希望拋磚引玉，號召更多人一同響應公益。

廣告 廣告

孫麥傑也透露，小學時期曾與憨兒同學相處，那段經驗對他影響深遠，「也許只是外型或特質不同，但他們的心其實跟我們一樣溫暖。」他從中體悟到要讓自己「慢下來」，學會傾聽與感受，也反思現代生活節奏是否過於匆忙。

平時就熱衷公益的他，過去曾到台北車站發放物資給弱勢族群，也曾在聖誕節與朋友到龍山寺送便當與麵包，他感性表示：「看到大家安心的笑容，才真正體會到聖誕節的意義，其實就是分享愛。」談到聖誕節，孫麥傑笑說，因為自己的名字念快時與「聖誕節」有些相似，讓這個節日對他別具意義，也特別喜愛。

被問到曾收過最特別的聖誕禮物，孫麥傑分享一封粉絲親筆寫下的卡片，內容僅簡單寫著「謝謝你 DJ 表演時的陪伴」，卻讓他至今難忘，「她說那段音樂陪她度過情緒最低落的時候。」這份被記得、被感謝的心意，對他而言比任何昂貴禮物都來得珍貴。展望未來，他也透露正投入音樂創作，希望將一整年的心情與體悟化為作品，同時期待能有更多結合音樂與公益的機會，「讓音樂不只是娛樂，而是能傳遞情感與溫度的橋樑。」

更多中時新聞網報導

魏如萱經紀公司澄清無護愛小帳

NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗

高爾宣嗨歌台北跨年夜持修台東同框范曉萱