DJ SODA不滿被評論外貌！台灣某粉專道歉：沒想會被截圖

南韓性感女神「DJ SODA」。（圖／deejaysoda IG）

南韓知名DJ SODA近日在臉書發文開嗆台灣臉書粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」，不滿對方評論她外貌變化，引發網友熱議。該粉專先前發文談及DJ SODA近況，雖自稱「不是在批評」，卻被DJ SODA認為言語帶有諷刺意味，雙方隔空交火，最後粉專也出面道歉。

該粉專先是在貼文中提到，「其實你看DJ SODA最近的照片…真的和以前不大一樣」，並拿韓國歌手朴春作為對照，認為社群照片與真實模樣常有落差，還寫道：「真實的自己、想活成的自己、最後形成的自己。你周遭有人的社群照片很怪嗎？有，有人把她的大頭貼照片P得很嚇人，但她自己覺得很漂亮，覺得有很多異性喜歡她。是啊，她們自己覺得，那就夠了。有些傷人的話，那怕是實話，別在本人底下留言吧，她們也沒犯罪，就給人點『顏面』吧。」

廣告 廣告

對此，DJ SODA直接截圖回應，直言「評論家登場了嗎？現在誰不稍微修圖？」強調自己並沒有過度修圖，也質疑對方為何要拿別的藝人來比較，「表面上說不是在批評，卻用這樣的方式說話，這真的算是一種尊重嗎？」她表示，照片會因燈光、角度不同而有差異，「我從開始當DJ到現在，從來沒有動過臉，為什麼要這麼武斷地下定論呢？」外型改變只是化妝、造型與假髮不同，並反問：「反而改變的人不是你們嗎？當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」

事件延燒後，該粉專隨即發文道歉，坦言「我真沒想到我會被 DJ SODA 截圖貼文，但居然是因為這個...實在很抱歉，真的很對不起。我原先的意思只是想叫大家別去妳底下批評妳的長相，其實台灣人是很喜歡妳的。」

更多中時新聞網報導

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」

韓諾羅病毒升溫 日流感警報再起

李棟旭見AI應援 笑喊「謝謝黃仁勳」