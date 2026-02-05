DJ Soda再發聲喊「很多活動都免費」 認長期羞辱她「都台人」
娛樂中心／徐詩詠報導
來自韓國的「DJ Soda」（黃素熙）過去曾獲得「世界百大DJ」第一名的殊榮，擁有不科學身材與敬業精神的她，向來擁有超高人氣，光是在IG上就擁有數百萬粉絲追蹤，在社群上的動態也自然成為矚目焦點。不過，向來親民的Soda近期突然發文點名台灣，指出自己長期遭來自台灣的網友進行容貌羞辱，引發關注後，她再度發文，強調自己相當難過，除了重申社群上清一色都是台灣人在羞辱她，她也認為自己明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛。
DJ Soda曾入世界百大DJ。（圖／翻攝DJ Soda臉書）
Soda近期在臉書一連多篇點名台灣，點出自己被台灣網友嘲笑是「塑膠臉」。她表示，自己從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價，認為這真的很傷人。今（5）日凌晨，Soda再度發文表示：「我一直都很喜歡台灣，也為此非常努力。有些人說我去台灣是為了賺錢，甚至也有人覺得我參加棒球和籃球活動一定拿了很多錢，但其實我是因為想更親近大家、也想見到粉絲。除了夜店活動之外，這段時間以來的棒球和籃球活動，我都是一分錢都沒有收地去參與，也做過捐款。」
DJ Soda經常於海外演出。（圖／翻攝DJ Soda臉書）
她進一步說，不管多辛苦，自己都盡量和幾乎每一位遇到的台灣粉絲一起拍照。有時候也會想，像她這樣免費參加活動的韓國人，還會有嗎？Soda不諱言，因為自己長期在不同的國家活動，所以留言也來自各個國家，可是這幾年來，在她的貼文裡幾乎找不到支持或鼓勵的留言，而長期對她外貌進行羞辱的，幾乎一直都是來自台灣的留言。在關於自己的新聞報導下，也總是充滿外貌羞辱的評論。
DJ Soda對於自己被嘲諷塑膠，讓她相當難過。（圖／翻攝DJ Soda臉書）
Soda無奈表示：「所以我一直在想，我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過。」
DJ Soda大嘆自己相當努力，但為何總是得不到愛。（圖／翻攝DJ Soda臉書）
原文出處：DJ Soda再發聲喊自己「很多活動都免費」！認長期羞辱她外貌「都是台灣人」
