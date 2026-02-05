DJ SODA心寒控訴！外貌羞辱留言「幾乎來自台灣」 點名1粉專嘆：這算尊重嗎？

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓知名美女DJ SODA今（5）日凌晨在臉書連續發文，坦言長期關注社群平台的留言區後，發現不少針對外貌的攻擊言論，讓她感到相當難過。她直接點名粉專並公開外表被評論的截圖，「當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至嘲笑我」。

DJ SODA公布一張粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」貼文的截圖並表示，現今社群平台上幾乎沒有人完全不修圖，自己也沒有修得很誇張，卻被拿來與其他歌手比較，「表面上說不是在批評，卻用這樣的方式說話，這真的算是一種尊重嗎？」

她也強調，照片因化妝、燈光、角度或假髮不同，本來就會有落差，自己從出道至今並未動過臉，不明白為何要因此被下定論。而過去曾稱讚她、表示喜歡她的人，如今卻用同樣的外貌嘲笑她，讓她忍不住反問：「改變的人不是你們嗎？」

在另一篇貼文中，DJ SODA提到自己一直很喜歡台灣，也為此付出許多心力。有人認為她來台只是為了賺錢，但她表示，自己更希望與粉絲互動，除了夜店演出外，近年參與的棒球、籃球活動多為無酬出演，甚至曾主動捐款。然而，近幾年貼文底下幾乎看不到鼓勵聲音，反而長期出現外貌羞辱的留言，且多數來自台灣，讓她感到相當心寒。

貼文曝光後，不少網友湧入留言區替她打氣，遭點名的粉專管理員也在留言公開致歉，「我真的沒有要批評，但對不起，我不該這麼寫的」，並另外發文道歉，強調不該以那樣的方式表達，「其實台灣人是很喜歡妳的」。

