DJ SODA心碎長期遭外貌羞辱！粉專遭點名逆風：台灣人日常

DJ SODA無奈自己很愛台灣，卻仍遭台灣網友外貌羞辱評論。圖／翻攝自IG@deejaysoda

南韓超人氣DJ SODA在社群擁有千萬名粉絲追蹤，時常出席各大活動，不過近日卻遭粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」點名修圖、評論外貌，SODA感嘆，當初說漂亮、喜歡的「都是你們」，現在卻以同一張臉嘲笑她，心碎自己很愛台灣、比任何人都要努力，卻遭到外貌羞辱。

粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」4日晚間在社群發文，指出SODA近期和以前不太一樣，「有人把她的大頭貼照片P得很嚇人，但她自己覺得很漂亮，覺得有很多異性喜歡她」。

貼文一出，SODA在社群發文質疑「在這個時代，幾乎有人完全不稍微修圖的嗎？ 」認為自己修圖沒有到很誇張，還遭別的歌手比較，然而照片中臉看似不同，實際上因角度、燈光有所差異；無奈臉部並未做任何改變，「當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們」，現在卻用同一張拿來批評。

DJ SODA截圖粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」貼文，心碎認為自己臉部從未改變，仍遭批評。圖／翻攝自臉書

SODA感嘆自己一直都很喜歡台灣，同時也非常努力，雖然遭質疑參加棒球、籃球等活動是因為拿了很多錢，SODA坦言自己一分錢都沒有收就去參與，也做過捐款，目的是想更親近、見到粉絲，而不管多辛苦「我都盡量和幾乎每一位遇到的台灣粉絲一起拍照」，甚至心想「像我這樣免費參加活動的韓國人，還會有嗎？」不過近年貼文中收到許多外貌羞辱評論，其中多數來自台灣，心累比任何人都還努力卻得不到愛，相當難過。

粉專遭到點名後，先是回應「每個國家都會有網友酸整形或是隆乳的，台灣人也確實常會酸這些」，然而安慰歸安慰，但也不能騙人，向Soda表示「這就是我們的日常」，強調好險「不是政治人物」，否則全身上下通通罵一遍。

DJ SODA無奈自己很愛台灣，卻仍遭台灣網友外貌羞辱評論。圖／翻攝自臉書

不過5日凌晨粉專再度發文，稱沒有想到會被SODA截圖，強調原先言論僅是希望網友不要再於SODA貼文底下批評長相，如今遭到點名，坦言「我確實欺負到SODA小姐了，沒得解釋」並向其致歉；而粉專原先發出「逆風文」突然道歉，遭網友質疑「酸別人，然後說沒那個意思？」、「丟臉丟到國外」。



