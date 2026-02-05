DJ SODA怨台灣人「外貌羞辱」 粉專被點名回應了

韓國DJ SODA控訴遭台灣網友攻擊外貌，還點名特定粉專，該粉專今天趕緊道歉。翻攝臉書



韓國DJ SODA在臉書控訴，自己常遭到外貌羞辱，其中大部分都是來自台灣的網友，批評她「塑膠」等，並截圖點名粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」，強調自己從來沒有動過臉，「當初說我漂亮、說喜歡我的是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」粉專得知被截圖點名，也趕緊貼出道歉聲明。

DJ SODA發文指出，自己常其受到外貌批評，她特別點名一個粉專，該粉專發文稱DJ SODA真的和以前不太一樣，並舉韓國歌手朴春為例，說有的人把自己大頭貼的照片P得很嚇人，但自己覺得很漂亮，覺得有很多異性喜歡她，「是啊，她們自己覺得，那就夠了。有些傷人的話，那怕是實話，別在本人底下留言吧，她們也沒犯罪，就給人點『顏面』吧」。

DJ SODA不滿地說，現在有人不稍微修圖的嗎？自己也沒有修得很誇張，該粉專表面上說不是批評，卻用這種方式發文，真的算是一種尊重嗎？她強調，自己的臉從以前到現在從來沒有改變，只是化妝、燈光、角度還有假髮造型上的差異而已，不懂為何如此武斷地下定論，甚至嘲笑她呢？

針對被DJ SODA截圖點名，該粉專表示，「實在很抱歉，真的很對不起。我原先的意思只是想叫大家別去妳底下批評妳的長相。其實台灣人是很喜歡妳的。」隨後也在留言區補充，「我確實欺負到SODA小姐了，沒得解釋。她很努力地在生活，我對她感到非常抱歉。」

