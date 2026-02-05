DJ SODA控台網友外表攻擊！粉專被點名急道歉：沒想到會被本人截圖
娛樂中心／游舒婷報導
南韓DJ SODA突然在社群上控訴，自己長期受到外貌批評，且大部分的惡意留言來自台灣，讓她相當難過，同時也截圖點名粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」，該粉專發現後，也趕快發文道歉。
DJ SODA發文表示，自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」其中，她也特別點名一個臉書粉專，該臉書粉專公開點名DJ SODA，表示她的臉和以前看起來不太一樣，同時舉南韓歌手朴春的例子，表示有些人把自己社群的照片P得很怪，但自己覺得很漂亮、覺得有很多異性喜歡她。
該粉專說，「有些傷人的話，哪怕是實話，別在本人底下留言吧，她們也沒犯罪，就給人點『顏面』吧。」看起來要大家別去批評本人，但看在DJ SODA眼裡卻相當難過。
一開始，看到DJ SODA的發表自己遭到外貌攻擊的文章，該粉專發表「逆風」文章，提到「誠實地講，每個國家都會有網友酸整形或是隆乳的，台灣人也確實常會酸這些」、「DJ Soda我只能跟妳說，這就是我們的日常」等語。
後來知道自己被DJ SODA截圖，也趕緊發表道歉文章，坦言自己沒想到會被本人看到，還是因為那篇文章，他向DJ SODA公開致歉，解釋自己原先的意思是想要大家不要去本人留言底下批評，「其實台灣人是很喜歡妳的！」
