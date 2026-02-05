DJ SODA控無償來台參加活動 卻遭「台灣網友」外貌羞辱

DJ SODA點名台灣網友外貌羞辱。（圖／deejaysoda IG）

來自韓國的DJ SODA（黃素熙）一直以敬業態度和不科學的身材受到粉絲喜愛，IG上擁有超過540萬追蹤者，曾入選「亞洲百大女DJ」，人氣極高。不過近期她卻在社群上連發三篇貼文，點名台灣網友對她外貌羞辱，引發熱議。DJ SODA坦言，雖然平時親民、樂於與粉絲互動，但長期受到來自台灣的容貌羞辱，讓她非常難過，也再度呼籲大家尊重她的努力。

DJ SODA今（5）日臉書最新貼文中，多次提到台灣，強調自己一直對台灣抱有好感，也為了與粉絲互動付出許多心力。她寫道：「有些人說我去台灣是為了賺錢，甚至也有人覺得我參加棒球和籃球活動一定拿了很多錢，但其實我是因為想更親近大家、也想見到粉絲。除了夜店活動之外，這段時間以來的棒球和籃球活動，我都是一分錢都沒有收地去參與」，她也曾做過捐款。不管多辛苦，她都盡量與幾乎每一位遇到的台灣粉絲一起拍照，她表示有時候她甚至會反問自己：「像我這樣免費參加活動的韓國人，還會有嗎？」

廣告 廣告

DJ SODA表示，由於自己在世界各地都有活動，所以留言也來自不同國家的粉絲與網友，「可是這幾年來，在我的貼文裡幾乎找不到支持或鼓勵的留言，而長期對我的外貌進行羞辱的，幾乎一直都是來自台灣的留言」。她指出，即使在新聞報導下，也總是充斥外貌羞辱評論，讓她心情大受影響，「我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過。」

貼文曝光後，大批網友留言支持與安慰，「台灣酸民很多」、「謝謝SODA，為台灣帶來很多知名度。很抱歉最近台灣的仇恨與對立感對妳造成不好的心情」、「妳很棒啊，黑粉別理會」、「跟妳說對不起，台灣有些人讓妳感到不快，但很多台灣人真的很友善的」、「加油！去在乎那些真正在乎你的粉絲！不要被擊倒！」、「SODA，那是因為羨慕你、嫉妒你才會攻擊你！別理會他們，你很棒！」、「要不是本人發的文，我還真不知道有這樣的事，實在是令我太震驚了！」

更多中時新聞網報導

吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」

山田茜赴戰地拍片 攝影師無畏力挺

康康除夕開金口 嚷合音太整齊