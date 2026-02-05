DJ SODA曝遭外貌羞辱 怒曬截圖指控！粉專緊急道歉

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國DJ女神「DJ SODA」近日透露在網上遭到外貌攻擊，發現留言清一色都是用台語或台灣中文，引發熱議。沒想到今(5)日凌晨她直接點名粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」，怒斥「表面上說不是在批評，卻用這樣的方式說話，這真的算是一種尊重嗎？」坦言真的愛台灣，但遭此對待很難過。對此，該粉專也趕緊發文致歉。

DJ SODA貼出該粉專批評其外表的截圖，直呼是評論家登場了嗎？在這時代還有人完全不稍微修圖？認為自己也沒有修得很誇張，為什麼還要特地提到別的歌手來做比較？「表面上說不是在批評，卻用這樣的方式說話，這真的算是一種尊重嗎？」況且照片本來就會因為燈光和角度不同，而在視覺上有所差異，直言從當DJ至今，從來沒有動過臉，不解這些人為何要這麼武斷地下定論？

廣告 廣告

DJ SODA強調，不管是以前還是現在，自己的臉並沒有做過任何改變，看起來不同，只是化妝、燈光、角度，還有假髮等造型上的差異而已，「反而改變的人不是你們嗎？當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我」。

DJ SODA隨後再發文表示，一直都很喜歡台灣，也為此非常努力。有些人說她去台灣是為了賺錢，甚至也有人覺得她參加棒球和籃球活動一定拿了很多錢，但其實自己是想更親近大家、見到粉絲。除了夜店活動外，這段時間以來的棒球和籃球活動，她是一分錢都沒收地參與，也做過捐款，不管多辛苦，都盡量和每一位遇到的台灣粉絲拍照，坦言有時候也會想，像自己這樣免費參加活動的韓國人，還會有嗎？

DJ SODA提到，因為自己在很多國家活動，所以留言也來自各國，可是這幾年來，在她的貼文裡幾乎找不到支持或鼓勵的留言，而長期對她進行外貌羞辱的，幾乎都來自台灣的留言，在關於自己的新聞報導下，也總是充滿外貌羞辱的評論。「所以我一直在想，我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過」。

而遭點名的「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」也緊急致歉，沒想到會被DJ SODA截圖貼文，表示很抱歉，真的很對不起，解釋原先的意思只是想叫大家別去DJ SODA貼文底下留言批評長相，「其實台灣人是很喜歡妳的」，還提到漫畫「宅男打籃球」的學姐模樣就是DJ SODA以為原型，「而我鬼哥僅是裡頭的醜角供大家嘲笑」。

原始連結







更多華視新聞報導

暗示大S病逝 粉專再發文稱「台灣人都要跟我道歉」 無影無蹤批：你先跟大S家人道歉

外貌PO文戰！徐巧芯：民進黨道歉 黃捷：小編已道歉

掩耳盜鈴！中國人「護照套皮」 裝台灣人遊日被揭發

