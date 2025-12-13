DJ SODA現身羅志祥演唱會！辣曬事業線「親密互動」嗨翻全場

藝人「小豬」羅志祥的《羅志祥30巡迴演唱會》13日霸氣返場台北小巨蛋，除驚喜帶來新歌〈做伙〉全球首唱，還挑戰當DJ刷碟，並邀請南韓女神DJ SODA 當特別嘉賓同台助陣，2人聯手演出後互相擁抱，瞬間把現場變成電音派對，嗨翻全場歌迷。

DJ SODA（左）13日擔任羅志祥（右）演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

DJ SODA 13日晚間驚喜現身羅志祥演唱會。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

DJ SODA已連續6年獲得「最佳女 DJ」票選亞洲冠軍，並在「全球 Top 100 女 DJ」榜單中名列前茅，足見她在國際間的高人氣與影響力。而她13日晚間驚喜現身羅志祥演唱會，讓許多觀眾都感到很驚喜，羅志祥也表示這是一場相當難得的合作機會，稱一直很希望能邀請DJ SODA 一起演出，「真的非常開心，也非常激動。」

DJ SODA 擁有火辣身材。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

演唱會另一大高潮，羅志祥演唱出道以來首支全閩南語歌曲〈做伙〉。他也在台上感性吐露心聲，感謝歌迷一路以來的陪伴與支持，笑稱「唱了這麼多年，我好不容易單曲『中』了一首歌，我出這麼多單曲耶，看來我以後要變台語唱跳歌手。」也希望〈做伙〉能陪伴所有在生活崗位上默默努力的人，把這份力量送給每一位持續前行的人。

