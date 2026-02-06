DJ SODA長期遭受「容貌羞辱」感嘆：為什麼得不到愛

DJ SODA因為很重視台灣的粉絲，多次來台工作甚至獲得「就業金卡」。（圖／翻攝自DJ SODA IG）





南韓知名美女DJ SODA日前在臉書發文表示，發現在留言區有不少對自己的容貌羞辱，還點名截圖粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」的評論讓她無法理解。對此她在昨（5日）感慨，她一直很喜歡台灣，也此一直努力「為什麼卻得不到愛呢？」

DJ SODA表示，有些人說她去台灣是為了賺錢，甚至也有人覺得她參加棒球和籃球活動一定拿了很多錢，但其實她是因為想更親近大家、也想見到粉絲，除了夜店活動之外，這段時間以來的棒球和籃球活動，都是1分錢都沒有收地去參與，也做過捐款。

DJ SODA說，「不管多辛苦，我都盡量和幾乎每一位遇到的台灣粉絲一起拍照。有時候我也會想，像我這樣免費參加活動的韓國人，還會有嗎？」

DJ SODA指出，她在很多國家活動，所以留言也來自各個國家，可是這幾年來，在她的貼文裡幾乎找不到支持或鼓勵的留言，而長期對她的外貌進行羞辱的，幾乎一直都是來自台灣的留言，在關於她的新聞報導下，也總是充滿外貌羞辱的評論。

DJ SODA感慨，「我一直在想，我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？真的覺得非常難過。」

DJ SODA今（6日）再度發文表示，看到許多粉絲的鼓勵，讓她非常感動流下眼淚，她之所以如此喜歡台灣，就是因為台灣是她第一個海外演出的地方，當時是2014年在台灣沒有人認識她，但她很享受當時的表演，得到了許多的愛與支持，所以對台灣一直抱著特別的感情。

