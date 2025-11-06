DJI 新手機穩定器 Osmo Mobile 8 發佈，360 度環拍、低角度拍攝
文章來源：Qooah.com
DJI 於2025年11月5日發表新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8。這款產品搭載第七代三軸增穩技術，支援 360 度環拍和低角度拍攝，配備多功能追蹤模組，可實現全場景跟拍功能。DJI 表示，新產品旨在為創作者提供更實用的拍攝工具，幫助記錄重要時刻。
核心功能與技術特點
Osmo Mobile 8配備的多功能追蹤模組支持人物與寵物跟拍，可在系統相機、直播軟體及視訊會議中使用。模組內建補光燈提供8級亮度與色溫調節，並可透過 USB-C 連接接收無線麥克風音訊。產品新增 Apple DockKit 功能，iPhone 用戶可透過 NFC 快速配對，搭配磁吸快拆背貼使用。
結構設計與拍攝性能
採用一體化機身設計，整合三腳架、延長桿和手機夾。第四代磁吸手機夾可兼容主流旗艦手機，底部三腳架可穩定放置設備。支援 360 度水平旋轉，配合內建延長桿可實現低角度拍攝。在無法觀看螢幕的情況下，仍可自動跟拍孩童與寵物等目標。
智能應用與續航表現
通過 DJI Mimo app 提供拍攝指導與 AI 剪輯功能，支援智能跟隨 7.0，可在多人場景中切換跟隨對象。雙鏡頭增強跟隨功能可調用手機廣角與長焦鏡頭協同工作。設備續航達10小時，可透過 USB-C 為手機充電。即日起在官方商店及授權經銷商發售，定價 HK$979。同步推出 DJI Care 隨心換服務，1年版售價 HK$69，2年版售價 HK$119。
其他人也在看
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 8 小時前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 1 天前
先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐
即時中心／林耿郁報導蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。民視 ・ 15 小時前
行動電源NG行為大公開 「這類產品」較危險
[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 1 天前
全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權
有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰颱風」將生成！ 是否襲台？「這天」是關鍵｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
車主注意！eTag新增「3大新功能」 報帳、開發票一鍵搞定
為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主......風傳媒 ・ 1 天前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
快訊／全支付爆個資外洩被暗網販售！官方急發聲明：不實言論將提告
全支付爆出盜刷潮，更有網友在社群平台爆料全支付資料庫洩漏，有不法人士在暗網販售使用者個資，對此，全支付今(6)日發聲明嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權，另外針對盜刷事件，全支付強調與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 1 天前
上海兄弟「撞臉」中信兄弟 中信育樂：不知情｜#鏡新聞
中國為了發展棒球，成立中國棒球城市聯賽，叫做CPB，預計明年開打，但根據網路流出的創始隊資訊，其中有一支叫上海兄弟，隊徽和中信兄弟相似度超高，主視覺也是黃色，引起球迷反彈。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
雙模式切換精準原音！EDIFIER MR5專業監聽喇叭登場 價格居然超甜
知名音響耳機 EDIFIER推出全面升級的 MR5 專業監聽喇叭，以親民的價格提供專業級聲音創作設備。MR5 專業監聽喇叭更具備「監聽模式」與「音樂模式」的雙模式切換功能，一鍵按鈕即可在專業創作與日常聆聽之間靈活轉換。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體
[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平新頭殼 ・ 1 天前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資
網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。太報 ・ 6 小時前
PlayStation商店後台被發現「跨平台」圖示！未來遊戲可能不再堅持獨佔同步登上PC？
一直以來，Sony 旗下的遊戲平台 PlayStation 都非常堅持獨佔策略，包括《戰神》、《最後生還者》等 PlayStation 第一方工作室推出的遊戲系列第一時間都只能在 PS4、PS5 等自家主機上玩到。不過，近年來 PlayStation 的戰略似乎正在逐漸轉向，轉而擁抱多平台，品牌執行長 Hermen Hulst 就曾承認，會用審慎的態度讓旗下遊戲系列接觸更多新的受眾。而現在 PlayStation 在跨平台戰略上似乎又更進一步，因為 PS5 的後端商店系統被發現，已經悄悄被放進了「跨平台購買（Cross-Buy）」的相關圖示，或許未來會讓玩家們只買一套遊戲，就能如微軟的 XBOX 平台一樣同時擁有 PS5 與 PC 版本。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？
Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。數位時代 ・ 1 天前