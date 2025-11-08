DJI 發表 Osmo Mobile 8 手機穩定器，支援 360° 環拍、Apple DockKit 技術，以及 AI 追蹤功能

DJI 宣布推出新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8，主打全場景拍攝支援與精準跟隨能力。新機搭載第七代三軸增穩防抖系統，新增 360° 環拍、低角度運鏡 與 多功能追蹤模組，並支援 Apple DockKit 技術，讓 iPhone 可直接透過原生相機實現智慧追蹤。

AI 追蹤模組整合補光與收音，支援人物與寵物辨識

Osmo Mobile 8 的多功能追蹤模組整合了 AI 跟隨、補光與收音功能，可在相機拍攝、直播或視訊通話中自動辨識與追蹤人物，並能偵測貓、狗等寵物。

模組內建可調光燈，具 8 段亮度與 8 段色溫設定，可在低光或陰暗環境中維持穩定畫質。

此外，透過 USB-C 連接手機後，Osmo Mobile 8 可無線接收 DJI Mic 3、Mic 2、Mic Mini 音訊，支援高品質收音，適合 Vlog 與直播使用。

結合 DockKit 技術，強化 iPhone 原生追蹤體驗

新款穩定器支援 Apple DockKit，使用者可直接將 iPhone 貼近手把的 NFC 感應區進行藍牙連線。DockKit 可使 iPhone 原生相機與雲台同步運作，實現更自然的自動追蹤與構圖切換。

此外，Osmo Mobile 8 採用 第四代磁吸快拆手機夾，可快速拆裝手機，方便在不同拍攝場景間切換。

三軸防抖與 360° 環拍，支援低角度與延長桿拍攝

Osmo Mobile 8 採用 DJI 第七代三軸穩定系統，結合延長桿與可展開三腳架設計，支援多角度拍攝。

機身可實現 360° 水平旋轉，可拍攝流暢的環景畫面或連續運鏡影片；延長桿可前傾平移軸，支援貼近地面的低角度拍攝。

雲台也能在俯拍或低角度情境下自動追蹤人物或寵物，讓使用者在不看螢幕的情況下仍可穩定構圖。

續航方面，Osmo Mobile 8 內建電池可支撐 約 10 小時拍攝，並支援 USB-C 為手機供電，適合長時間戶外使用。

AI 輔助拍攝與智慧剪輯功能

透過 DJI Mimo App，使用者可使用拍攝指導與一鍵成片功能。App 會根據拍攝場景自動推薦運鏡與構圖方式，並支援多種影片模板。

此外，系統內建 智慧跟隨 7.0，可追蹤快速移動的主體，並支援多人畫面間的自動切換。

手機雙鏡頭模式則可同時調用廣角與長焦鏡頭，智慧補位即時追蹤出畫目標。

售價與上市資訊

Osmo Mobile 8 已於 DJI 官方商店與授權零售通路開售，台灣售價為 NT$4,090，內含磁吸手機夾、追蹤模組、充電線與收納袋。

官方亦提供 DJI Care 隨心換 服務，提供一年或兩年的低價更換與意外保障方案。

圖片及資料來源：DJI

