DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。
延續輕巧設計，卻是跨代進化的完整版本
在延續250公克以下輕量設計的基礎上，DJI今年推出的Mini 5 Pro不僅是「前代升級」，更讓Mini系列正式進入專業領域的轉折點。
這款新機採用249.9公克的設計，依舊維持免申請飛行許可的優勢，但整體結構與機身細節都更扎實。機體稍大、機身高度略增，但飛行時穩定性顯著提升，尤其在風速8級左右的環境中，飛行姿態仍相當穩定，對熟悉Mini系列的用戶而言，這樣的穩定度提升非常有感。
而最明顯的外觀變化，就是那顆位於機首的新感測器——前向LiDAR感測模組。
LiDAR感測器：夜間飛行的真正「安全閘門」
LiDAR (光達)技術過去多見於汽車、無人駕駛或高階機種中，這次首次出現在Mini系列，讓Mini 5 Pro在黑暗環境下的表現邁上新層級。
實際測試中，在僅有約1 lux的低亮度環境 (約為夜間街燈下)進行飛行時，LiDAR能穩定偵測前方障礙物，主動避開牆面或樹枝，同時在GPS訊號不足時仍能透過LiDAR與視覺融合演算法自動返航。
這項改變帶來的最大意義在於：夜拍與低光拍攝終於變得安全可控。
過去使用Mini 4 Pro進行夜拍時，經常需依賴環境光線或手動控制避障靈敏度。如今，Mini 5 Pro的LiDAR 幾乎可以「看見黑暗」，讓低光環境下的飛行不再驚險。
對於喜歡在夜間城市或展演活動中拍攝動態畫面的創作者來說，這是一個極大的提升。
1吋感光元件：畫質與細節的根本躍升
Mini 5 Pro改採1吋、5000萬畫素的感光元件規格，這也是Mini系列首次導入與DJI Air 3S同級的相機模組，意味Mini 5 Pro拍攝影像呈現畫質將可比擬主流機種所能捕捉影像表現。
在低光拍攝時，Mini 5 Pro捕捉畫面所呈現的雜訊顯著減少，暗部階調更平滑。與Mini 4 Pro採用的1/1.3吋感光元件相比，暗部細節多出近一倍的資訊量，同時整體影像亮度也分布更為自然。
在日落後的城市天際線拍攝中，Mini 5 Pro能清晰呈現高亮區 (如招牌、路燈)與暗區 (建築陰影)的層次感，沒有出現過曝或失焦問題。
此外，Mini 5 Pro支援4K 120fps錄影、10-bit D-LogM色彩模式，更具備高達14級動態範圍調整，實際在後續取得拍攝素材中，Mini 5 Pro拍攝內容能直接與Air 3S或Mavic 3 Pro機種拍攝素材混剪，色彩表現與飽和度幾乎可直接銜接。
對影像創作者來說，更意味過去多半用於輔助角度拍攝畫面的Mini系列，從Mini 5 Pro開始終於能當作主要拍攝機位之一。
雲台與鏡頭設計：更自由的角度，更穩定的畫面
Mini 5 Pro的三軸雲台也同步升級，最高可轉動225度，支援真正的垂直拍攝。
代表在拍攝Instagram Reels、YouTube Shorts或TikTok短片時，不再僅能透過裁切方式獲得直式畫面，而是能透過鏡頭轉動拍攝原生垂直取景，保留完整4K解析度的影像細節。
此外，新增加的「旋轉短片」子模式讓用戶能快速製作360°旋轉鏡頭特效。實際測試中，只需設定起點與終點航點，飛行器即可自動完成平順旋轉拍攝，畫面穩定性甚至比前代手動控制還自然。
而可自動追蹤移動被攝主體的ActiveTrack 360功能，此次也隨著Mini 5 Pro推出而有進化。其中能依照環境動態與光線調整追充路徑，將能結合Mini 5 Pro增加的全向避障與LiDAR感測功能，在狹窄路段仍能維持安全距離，實現「智慧追蹤不撞機」的理想。
續航與充電效率：更長、更快、更實際
Mini 5 Pro的標準電池可對應36分鐘飛行時間，比前一代Mini 4 Pro的34分鐘略有提升，而若使用長續航電池 (Plus Battery)時，則可讓續航時間延長至52分鐘。
而搭配65W雙向充電管家，可在約115分鐘內完成三顆電池充電。實際測試中，一次完整外拍 (約90分鐘飛行+往返場勘)大約僅使用兩顆電池即可完成所有素材拍攝，這樣的續航對商業攝影、紀錄片拍攝或旅遊影像創作者來說，顯然有更高效率與使用彈性。
影像與飛行實測印象
實際於進行飛行拍攝時，Mini 5 Pro的表現令人驚艷。其中，逆光拍攝時的天空雲層細節保留完整，暗部不再糊成一片，而在夜拍情境下，LiDAR避障搭配全向視覺系統運作穩定，即使在接近全黑環境下起降，也能自動修正路徑。
至於4K 120fps的慢動作畫面在剪輯後極具戲劇性張力，而10-bit D-LogM更讓色彩後製空間變得更大。若搭配DJI RC 2控制器，即時預覽影像流暢度明顯優於前代O4系統。
Mini 5 Pro 與 Mini 4 Pro規格比較
重量
249 公克
249.9 公克
維持免申請級距
感光元件
1/1.3 吋 CMOS，48MP
1 吋 CMOS，50MP
感光面積大幅提升，低光表現更好
錄影規格
4K 100fps
4K 120fps
畫面更流暢
色彩模式
10-bit D-Log M
10-bit D-LogM，14 級動態範圍
後製空間更大
變焦能力
最高 2 倍（有限制）
2 倍無損數位變焦
畫質損失更少
避障系統
全向視覺感測
全向視覺＋前向 LiDAR
支援低光避障與返航
雲台旋轉角度
最大 90°
最大 225°
真正垂直拍攝
智慧拍攝模式
QuickShot、ActiveTrack
強化版 ActiveTrack 360
主體追蹤更穩定
續航
34 分鐘
36 / 52 分鐘（Plus 電池）
飛行時間更長
適合的使用族群與市場定位分析
• 攝影師與內容創作者：
若同時使用Air 3S、Mavic 3 Pro等中高階空拍機，Mini 5 Pro的色彩表現與素材一致性讓混剪更自然。可作為「第二視角機」，提供補拍與低空動態鏡頭。
• 戶外旅遊拍攝者：
重量不到250公克、免申請飛行許可，仍能拍出接近專業級的畫質。對旅行攝影師或戶外創作者來說，是隨身攜帶的理想選擇。
• 空拍初學者：
對初入門用戶來說，LiDAR避障與全向防撞系統降低了操作門檻。即使是第一次飛行，也能在低光環境安全返航。
結語：輕量與專業的交集
DJI Mini 5 Pro並非只是前代的常規升級，而是讓Mini系列正式跨入「專業級」的轉折點。
1吋感光元件帶來畫質、色彩一致性與動態範圍的全面提升，而夜間LiDAR感測器則重新定義了低光飛行的安全標準，不僅讓「夜拍空拍」成為可實際執行的拍攝選項，更讓輕量級機種能在專業影像製作流程中佔有一席之地。
對於想要「輕裝上陣、但畫質不妥協」的使用者而言，Mini 5 Pro將是目前市場上最全面的選擇之一。
更多Mashdigi.com報導：
華為Mate 80系列揭曉：Pro Max取代Pro+、Kirin 9030雙版本處理器、導入雙潛望鏡頭與20GB記憶體
美國學區集體訴訟文件揭露Meta隱瞞「停用Facebook有益身心」的內部研究
Anthropic發表Opus 4.5旗艦模型，整合微軟Excel、推「無限聊天」功能、標榜比Gemini 3 Pro安全
其他人也在看
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。中央社 ・ 1 天前
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光
蘋果即將迎來關鍵年！據悉2026 年蘋果將推出多達 15 款新品，包括首款OLED 觸控 Mac、折疊 iPhone，以及改用自家 5G晶片等重大升級。每一項都可能牽動市場，值得果粉期待！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech ・ 1 天前
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 1 天前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 5 小時前
華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電
華為除了公布Mate 80系列手機外，更端出了兩款重磅新品：新一代大尺寸雙折疊旗艦手機Mate X7，以及試圖重新定義2-in-1裝置的MatePad Edge。Mashdigi ・ 1 天前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 9 小時前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!
文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景Qooah ・ 1 天前
Adobe攜手Chrome推限時優惠！網頁版Photoshop「免費用一年」：怎麼安裝？4步驟教學一次看
Adobe與Google攜手推出限時優惠，Chrome用戶只需在2025年12月8日前安裝Photoshop網頁版擴充功能，即可獲得一年的免費使用權。數位時代 ・ 1 天前
遠傳AI「打詐智靈」三重防線強力阻詐
(記者謝政儒綜合報導)詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。聯合報今（25）日舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵...自立晚報 ・ 1 天前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前