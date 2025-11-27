DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代

DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。

▲DJI新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro

延續輕巧設計，卻是跨代進化的完整版本

在延續250公克以下輕量設計的基礎上，DJI今年推出的Mini 5 Pro不僅是「前代升級」，更讓Mini系列正式進入專業領域的轉折點。

這款新機採用249.9公克的設計，依舊維持免申請飛行許可的優勢，但整體結構與機身細節都更扎實。機體稍大、機身高度略增，但飛行時穩定性顯著提升，尤其在風速8級左右的環境中，飛行姿態仍相當穩定，對熟悉Mini系列的用戶而言，這樣的穩定度提升非常有感。

而最明顯的外觀變化，就是那顆位於機首的新感測器——前向LiDAR感測模組。

▲左側的Mini 5 Pro比右側前代機種採用更方便的收納固定設計

LiDAR感測器：夜間飛行的真正「安全閘門」

LiDAR (光達)技術過去多見於汽車、無人駕駛或高階機種中，這次首次出現在Mini系列，讓Mini 5 Pro在黑暗環境下的表現邁上新層級。

實際測試中，在僅有約1 lux的低亮度環境 (約為夜間街燈下)進行飛行時，LiDAR能穩定偵測前方障礙物，主動避開牆面或樹枝，同時在GPS訊號不足時仍能透過LiDAR與視覺融合演算法自動返航。

▲透過LiDAR達成更敏捷、快速的避障效果

這項改變帶來的最大意義在於：夜拍與低光拍攝終於變得安全可控。

過去使用Mini 4 Pro進行夜拍時，經常需依賴環境光線或手動控制避障靈敏度。如今，Mini 5 Pro的LiDAR 幾乎可以「看見黑暗」，讓低光環境下的飛行不再驚險。

對於喜歡在夜間城市或展演活動中拍攝動態畫面的創作者來說，這是一個極大的提升。

▲前方與側面同樣可透過影像識別實現避障效果

▲位於下方的避障系統與補光燈設計

1吋感光元件：畫質與細節的根本躍升

Mini 5 Pro改採1吋、5000萬畫素的感光元件規格，這也是Mini系列首次導入與DJI Air 3S同級的相機模組，意味Mini 5 Pro拍攝影像呈現畫質將可比擬主流機種所能捕捉影像表現。

▲Mini 5 Pro改採1吋、5000萬畫素的感光元件規格，與DJI Air 3S採同級的相機模組

在低光拍攝時，Mini 5 Pro捕捉畫面所呈現的雜訊顯著減少，暗部階調更平滑。與Mini 4 Pro採用的1/1.3吋感光元件相比，暗部細節多出近一倍的資訊量，同時整體影像亮度也分布更為自然。

在日落後的城市天際線拍攝中，Mini 5 Pro能清晰呈現高亮區 (如招牌、路燈)與暗區 (建築陰影)的層次感，沒有出現過曝或失焦問題。

此外，Mini 5 Pro支援4K 120fps錄影、10-bit D-LogM色彩模式，更具備高達14級動態範圍調整，實際在後續取得拍攝素材中，Mini 5 Pro拍攝內容能直接與Air 3S或Mavic 3 Pro機種拍攝素材混剪，色彩表現與飽和度幾乎可直接銜接。

對影像創作者來說，更意味過去多半用於輔助角度拍攝畫面的Mini系列，從Mini 5 Pro開始終於能當作主要拍攝機位之一。

▲DJI Mini 5 Pro可透過安裝濾鏡降低光線干擾畫面拍攝效果

▲實際安裝在空拍機上

雲台與鏡頭設計：更自由的角度，更穩定的畫面

Mini 5 Pro的三軸雲台也同步升級，最高可轉動225度，支援真正的垂直拍攝。

代表在拍攝Instagram Reels、YouTube Shorts或TikTok短片時，不再僅能透過裁切方式獲得直式畫面，而是能透過鏡頭轉動拍攝原生垂直取景，保留完整4K解析度的影像細節。

此外，新增加的「旋轉短片」子模式讓用戶能快速製作360°旋轉鏡頭特效。實際測試中，只需設定起點與終點航點，飛行器即可自動完成平順旋轉拍攝，畫面穩定性甚至比前代手動控制還自然。

而可自動追蹤移動被攝主體的ActiveTrack 360功能，此次也隨著Mini 5 Pro推出而有進化。其中能依照環境動態與光線調整追充路徑，將能結合Mini 5 Pro增加的全向避障與LiDAR感測功能，在狹窄路段仍能維持安全距離，實現「智慧追蹤不撞機」的理想。

續航與充電效率：更長、更快、更實際

Mini 5 Pro的標準電池可對應36分鐘飛行時間，比前一代Mini 4 Pro的34分鐘略有提升，而若使用長續航電池 (Plus Battery)時，則可讓續航時間延長至52分鐘。

而搭配65W雙向充電管家，可在約115分鐘內完成三顆電池充電。實際測試中，一次完整外拍 (約90分鐘飛行+往返場勘)大約僅使用兩顆電池即可完成所有素材拍攝，這樣的續航對商業攝影、紀錄片拍攝或旅遊影像創作者來說，顯然有更高效率與使用彈性。

影像與飛行實測印象

實際於進行飛行拍攝時，Mini 5 Pro的表現令人驚艷。其中，逆光拍攝時的天空雲層細節保留完整，暗部不再糊成一片，而在夜拍情境下，LiDAR避障搭配全向視覺系統運作穩定，即使在接近全黑環境下起降，也能自動修正路徑。

至於4K 120fps的慢動作畫面在剪輯後極具戲劇性張力，而10-bit D-LogM更讓色彩後製空間變得更大。若搭配DJI RC 2控制器，即時預覽影像流暢度明顯優於前代O4系統。

▲操作介面與DJI主流機種相同，一樣具備跟拍、大師鏡頭等功能

▲透過追蹤拍攝跟拍對象

▲內建各種飛拍效果

Mini 5 Pro 與 Mini 4 Pro規格比較

重量 249 公克 249.9 公克 維持免申請級距 感光元件 1/1.3 吋 CMOS，48MP 1 吋 CMOS，50MP 感光面積大幅提升，低光表現更好 錄影規格 4K 100fps 4K 120fps 畫面更流暢 色彩模式 10-bit D-Log M 10-bit D-LogM，14 級動態範圍 後製空間更大 變焦能力 最高 2 倍（有限制） 2 倍無損數位變焦 畫質損失更少 避障系統 全向視覺感測 全向視覺＋前向 LiDAR 支援低光避障與返航 雲台旋轉角度 最大 90° 最大 225° 真正垂直拍攝 智慧拍攝模式 QuickShot、ActiveTrack 強化版 ActiveTrack 360 主體追蹤更穩定 續航 34 分鐘 36 / 52 分鐘（Plus 電池） 飛行時間更長

適合的使用族群與市場定位分析

• 攝影師與內容創作者：

若同時使用Air 3S、Mavic 3 Pro等中高階空拍機，Mini 5 Pro的色彩表現與素材一致性讓混剪更自然。可作為「第二視角機」，提供補拍與低空動態鏡頭。

• 戶外旅遊拍攝者：

重量不到250公克、免申請飛行許可，仍能拍出接近專業級的畫質。對旅行攝影師或戶外創作者來說，是隨身攜帶的理想選擇。

• 空拍初學者：

對初入門用戶來說，LiDAR避障與全向防撞系統降低了操作門檻。即使是第一次飛行，也能在低光環境安全返航。

結語：輕量與專業的交集

DJI Mini 5 Pro並非只是前代的常規升級，而是讓Mini系列正式跨入「專業級」的轉折點。

1吋感光元件帶來畫質、色彩一致性與動態範圍的全面提升，而夜間LiDAR感測器則重新定義了低光飛行的安全標準，不僅讓「夜拍空拍」成為可實際執行的拍攝選項，更讓輕量級機種能在專業影像製作流程中佔有一席之地。

對於想要「輕裝上陣、但畫質不妥協」的使用者而言，Mini 5 Pro將是目前市場上最全面的選擇之一。

