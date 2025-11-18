Yahoo Tech

DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈

滿足更多元拍攝場景，售價 2,998 人民幣起。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈

今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經。於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。前者便於你在不犧牲畫質的情況下自由裁切畫面，無需改變相機方向就能靈活自如地完成橫拍、直拍創作。而後者則能兼顧不同拍攝場景，淺景深、夜拍、星芒、抓拍、微距（需另購配件）等模式全都信手拈來。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

Osmo Action 6 的感光元件約為 38MP，鏡頭視場角 155°，原生支援最高 4K 120fps 錄製並可拍攝 1080p 240fps 慢動作影片（配合算法可升格 960fps 超級慢動作）。它的動態範圍是 13.5 檔，系統內也提供了 10-bit D-Log M 選項以提升後製空間。除機內三麥克風原生收音外，Osmo Action 6 也支援 OsmoAudio 雙麥克風直連，無需接收器便能配對 2 個 DJI 麥克風發射器實現高品質收音。

廣告
DJI Osmo Action 6
DJI Osmo Action 6

和前代一樣，Osmo Action 6 具備 20 公尺裸機防水機能，加防水殼能達到 60 公尺防水。同時它也配備了色溫感應器和水壓計，可還原水下真實色彩並記錄相關資料。內建的電池為 1,950mAh，續航力達到 4 個小時。其適用環境溫度為零下 20 度至零上 45 度，可為冰雪運動拍攝提供可靠保障。此外機器自帶 64GB 儲存，其中用家可用空間為 50GB。若要擴充容量，則需另購 microSD 記憶卡。至於拍攝功能，DJI 準備了人像模式、膠片影調、人物居中/跟隨、LivePhoto、預錄製、時間碼、Wi-Fi 直播等豐富選項。

DJI Osmo Action 6
DJI Osmo Action 6

DJI Osmo Action 6 的單機標準套裝售價為 2,998 人民幣，另有 vlog、徒步、騎行、淺水等不同套裝可選。微距鏡、ND 濾鏡、防水殼配件分別要價 799、299、349 人民幣，目前已在大陸開賣，台灣發售資訊有待公佈。

更新：台灣售價公佈，單機標準套裝價格為 NT$15,290，三電池暢拍套裝 NT$18,890，微距鏡、ND 濾鏡、防水殼配件分別要價 NT$3,300、NT$1,250、NT$1,460。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

高市府嚴正澄清　高雄車站都更成功招商

高市府嚴正澄清　高雄車站都更成功招商

[NOWnews今日新聞]針對近日特定媒體及社論，刻意抨擊鳳山車站及高雄車站為「25億便當店」與「天價蚊子商場」，將國營事業的商業招商不順，惡意歸咎於地方政府，高雄市政府今（17）日嚴正澄清，此類論述...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新

打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新

通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech ・ 1 天前
iPhone容量一下就爆？4招教你刪除系統資料　一秒找回「儲存空間」

iPhone容量一下就爆？4招教你刪除系統資料　一秒找回「儲存空間」

許多手機（特別是iPhone）常會出現「系統資料」（或稱System Data、Other、其他資料）占用越來越大的狀況，甚至動輒好幾GB，而究竟該如何清除沒用的資料，增加手機容量？《鏡報新聞網》編輯整理出4大方法，教你一秒找回儲存空間。

鏡報 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...

CTWANT ・ 1 天前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。

Yahoo Tech ・ 57 分鐘前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍

鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍

人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。

鏡報 ・ 15 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

EBC東森新聞 ・ 8 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。

Yahoo Tech ・ 1 天前
「普發1萬」當心+881開頭電話！防詐業者示警：詐團假冒政府、郵局

「普發1萬」當心+881開頭電話！防詐業者示警：詐團假冒政府、郵局

近期「普發一萬元」補助成為全民焦點，昨日（11/17）起，民眾已經可以持提款卡至全台ATM領現，11/24起將開放郵局領現。防詐業者近日觀察，詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話；多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，業者提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。

太報 ・ 7 小時前
iPhone實體鍵恐走入歷史！傳蘋果將推可觸控保護殼

iPhone實體鍵恐走入歷史！傳蘋果將推可觸控保護殼

【記者趙筱文／台北報導】Apple傳出正研發全新「可觸控保護殼」，未來可能讓iPhone Pro具備第二觸控介面，被視為取代實體按鍵的潛在方案，外界關注是否將成為下一波設計變革。

壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
不可能被騙？　詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞

不可能被騙？　詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞

打詐專家指出，綜合科技和心理戰的高端詐騙，正在增加。這種最新的「社交工程」手法，披著友善的外衣靠近，為你編寫專屬詐欺劇本。如何避免上當？或許得先放下「我不會被騙」的盲目自信。校園裡的防詐教育必須翻轉，由教師與金管會聯手開發的「詐騙實驗室」，帶領學生善用AI科技，走進詐團的話術裡，分析詐術心理學，才有機會識破詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前

是德攜手聯發科　推進Pre-6G整合感測與通訊技術

（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。

中央社 ・ 1 天前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。

Yahoo Tech ・ 1 天前

高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器

高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的N

Cool3c ・ 19 小時前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！

iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！

【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善

蘋果迷 ・ 10 小時前

資安院：資安防護仍須強化　應透過弱點掃描強化管理

（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。

中央社 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率

專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率

Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！

Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 9 小時前

三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能

三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年Android

Cool3c ・ 19 小時前