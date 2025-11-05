DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組
售價 898 人民幣，大陸以外發售資訊未定。
DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。前者能讓 360° 環拍和低角度拍攝變得更為容易，而 NFC 則是為了快速配對 iPhone 或華為手機。讓用家磁吸固定裝置後，能即刻啟用基於蘋果 DockKit 或 HarmonyOS 6「鴻蒙智能追焦」的跟隨模式，在系統相機或適配的第三方 app 內實現「絲滑」的人物追蹤。
在此之前，手機雲台上的 DockKit 特性是 Insta360 獨佔，如今 DJI 跟進能讓消費者多一種選擇。而在硬體設計上，Osmo Mobile 8 和前代一樣將延長桿和三腳架融為一體。雲台依舊是三軸增穩結構，重量在 370g 左右。新品隨附的多功能追蹤模組也跟上代通用，兼具收音和補光功能。至於續航力，則能達到約 10 個小時，在需要時你也能透過 USB-C 為手機充電。
DJI Osmo Mobile 8 目前已在大陸開賣，其它地區的發售資訊待定。單機價格是 898 人民幣，含 DJI Mic Mini 發射器的 vlog 套裝要價 997 元。
更新：台灣單機價 NT$4,090，vlog 套裝要價 NT$5,170。
