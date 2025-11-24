繼先前推出全景相機、掃拖機器人產品之後，消費級無人機霸主DJI (大疆) 的觸角似乎正持續向外延伸。「3D列印獨角獸」拓竹科技 (Bambu Lab) 創辦人陶冶稍早發文，直指DJI已經投資另一家3D列印公司，更在協議中包含針對拓竹的條款，暗示這可能是一場來自老東家的「圍剿」。

DJI傳投資「智能派」進軍3D列印市場，硬體大戰硝煙再起

知情人士透露，DJI投資的對象是成立於2015年的深圳市智能派科技有限公司 (Elegoo)。DJI方面則回應，投資是看好消費級3D列印技術與其產業成長潛力，符合其前瞻性佈局。

拓竹創辦團隊源自DJI，成市場心腹大患

拓竹科技成立於2020年，核心創辦團隊包含創辦人陶冶、技術長高修峰等人多數曾在DJI擔任Mavic產品經理、系統工程部負責人等要職，而這群「大疆體系」人才僅用短短5年，便讓拓竹在桌面級3D列印市場拿下全球第一。

廣告 廣告

陶冶透露，拓竹早在註冊之初就被列入DJI的「競業清單」內。他引用DJI創辦人暨董事長汪滔的名言：「不能讓競爭對手找到空檔掙到了錢，那才是最大的麻煩」，認為DJI此次出手，除了商業考量，更可能是為了遏止內部人才持續流向外部創業項目。

從全景相機到掃拖機器人，DJI積極跨界

而這並非DJI首次跨足無人機以外市場領域，其在近年內積極嘗試將馬達控制、視覺感知與影像技術上的優勢，複製到其他硬體賽道，包含：

• 全景相機：今年7月，大疆推出其首款全景相機Osmo 360，正面對決另一家深圳硬體新星Insta360 (影石) 主導的全景相機市場。有趣的是，Insta360也在差不多時間推出了全景無人機品牌「影翎」，雙方互攻腹地，戰火猛烈。

• 掃拖機器人：雖然未如無人機般高調，但大疆也曾被報導低調佈局掃拖機器人領域，試圖將其擅長的SLAM (同步定位與地圖構建) 技術應用於居家清潔。

• E-Bike 電輔車：先前推出的Avinox電機系統，也標誌著大疆正式進軍高階電動自行車市場。

深圳硬體圈走向「多點競爭」

從Insta360到現在的拓竹科技，深圳硬體圈的競爭態勢顯然開始轉向「多點競爭」。

新興企業在細分賽道深耕突圍，而DJI則透過資本佈局與技術外溢優勢，持續擴展品類邊界。這場涉及3D列印、影像設備乃至無人機的混戰，未來的決勝點恐將不僅是產品參數，更考驗著各家的供應鏈效率與全球通路能力。

更多Mashdigi.com報導：

蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學

Google於Gemini驅動的「AI Mode」測試廣告投放，在搜尋結果底部標示「贊助」內容

鴻海董事長劉揚偉：擴大美國AI佈局因應關稅變局，透過「在地製造」強化競爭優勢