DJI正式在官網推出全新一代手持穩定器——DJI RS 5，不同於RS 4被視為RS 3的「小改款」，這次RS 5在續航力、穩定演算法，以及AI輔助功能上，都有著顯著的規格提升，甚至部分數據直接超越了前代旗艦RS 4 Pro，試圖重新定義消費級穩定器的天花板。

DJI RS 5手持穩定器突襲發表：電池容量激增60%、首導入Z軸可視化平衡，AI追蹤再進化

續航焦慮終結者：電池容量暴增60%

對於單兵作戰的攝影師來說，這次RS 5最有感的升級絕對是「電力系統」。

相比前代RS 4僅搭載21Wh的電池，全新的RS 5一口氣將電池容量提升至33.29Wh，增幅將近60%，意味著即便在搭載更重的相機組合或頻繁使用AI追蹤功能時，RS 5也能提供遠超前代的續航表現 (預估可達15小時以上)。

更重要的是，DJI終於將快充技術進一步下放與優化，RS 5支援更高速的PD快充，據稱能在1小時內將電量充滿。相比之下，RS 4充滿電約需2.5小時，這對於分秒必爭的拍攝現場來說，是極具實用價值的改進。

穩定性再升級：第5代演算法與Z軸可視化

雖然RS 4的第4代演算法已經相當穩定，但RS 5據稱導入更先進的第5代RS增穩演算法，特別針對奔跑、低角度跟拍等大動態場景進行優化。

此外，針對許多新手 (甚至老手)最頭痛的「Z軸 (上下軸)平衡」問題，RS 5首次加入了Z軸平衡指示功能 (Z-axis indicator)。透過螢幕上的視覺化引導，使用者可以更精確地調整垂直方向的重心，這不僅能讓運鏡更滑順，也能進一步減少馬達的負載，間接提升續航力。

DJI RS 5手持穩定器突襲發表：電池容量激增60%、首導入Z軸可視化平衡，AI追蹤再進化

AI與LiDAR的深度整合

在RS 4 Pro上大放異彩的LiDAR對焦技術，在RS 5上得到更深度的整合。RS 5強化與DJI Focus Pro LiDAR模組的協同運作能力，並且透過內建更強大的AI晶片，提升ActiveTrack Pro主動追蹤功能的主體識別準確度。

這意味RS 5不僅能「跟得緊」，還能「認得準」。即便是主體短暫被遮擋或快速移動，AI也能透過預判路徑來保持鎖定，這對於婚禮攝影或活動紀錄等不可重來的場景尤為關鍵。

DJI RS 5手持穩定器突襲發表：電池容量激增60%、首導入Z軸可視化平衡，AI追蹤再進化

RS 5 vs. RS 4：該升級嗎？

為了讓大家更清楚兩代的差異，以下簡單整理兩款手持穩定器的重點規格比較：

電池容量 33.29 Wh 21 Wh 充電時間 約 1 小時 約 2.5 小時 增穩演算法 第 5 代 RS 演算法 第 4 代 RS 演算法 Z軸調平 視覺化指示輔助 傳統手動手感 AI 追蹤 新一代 AI 識別 + LiDAR 深度整合 基礎 ActiveTrack 負重能力 3 kg (維持，但馬達扭力優化) 3 kg

