DJI Neo 2迷你空拍機發表，151公克機身加入全向避障、4K 100fps錄影功能

DJI稍早再度更新旗下空拍機產品線，正式揭曉鎖定「零門檻空拍」的DJI Neo 2。此款新機主打151公克的超輕量機身，使其在多數地區 (包含台灣) 無需註冊即可飛行，為更多創作者提供最大便利性。

相比於前代機種，Neo 2不僅搭載雙軸雲台，並且將影像規格提升至4K 100fps，更關鍵性地導入了「全向避障」功能，同時在智慧跟隨中新增「騎行場景」模式。

導入4K 100fps高幀率，抗風、速度全面提升

DJI Neo 2此次在影像規格與飛行性能上有顯著升級，感光元件最高可支援4K 100fps (16:9) 高幀率影片，以及4K 60fps (4:3) 格式拍攝，為後期製作保留了更大的裁切與慢動作空間。

其最大飛行速度從前代機種的每秒8公尺至每秒12公尺，抗風能力也從4級提升至5級。此外，新機也導入了RockSteady電子增穩技術，確保高動態下的畫面穩定性。

補足前代不足：導入全向避障、提升懸停定位表現

針對前代Neo僅支援前方與下方避障的痛點，DJI Neo 2此次最大的升級加入「全向避障」功能 (推測為六向視覺感測方式)，使其在側面跟隨或複雜環境飛行時，也能自動偵測、避開障礙物，大幅提升初學者的操作信心與安全性。

同時，DJI也提升其「全域飛行」的滯空停留定位能力，號稱在室內、樓邊、雪地等複雜環境下更為從容。不過，DJI仍提醒水面反射易造成系統誤判，因此建議避免在水面上方飛行。

強化獨立操作：內建容量49GB、支援機身參數調整

在操作便利性上，Neo 2強化了獨立作業能力，讓使用者可直接在機身上完成「一鍵短片」的飛行參數調整，可透過機身內建顯示面板確認、選擇拍攝模式，無需完全依賴App。此外，Neo 2也搭載了進化的原力手勢操控功能 (Force Gestures)，讓單手或雙手手勢操作識別判斷更加準確，同樣也能透過聲控方式進行操作。

至於在暢飛套裝組合中包含的數位影像傳輸模組配件，則可讓Neo 2額外使用遙控器等操作配件，增加更多控制使用彈性。

規格方面，Neo 2內建儲存容量從22GB提升至49GB，單電池續航力也從17分鐘增加至19分鐘，另外也導入Wi-Fi 6連接規格，使其素材傳輸速度可達每秒80MB的傳輸速率。

上市資訊

DJI Neo 2顯然是在「零門檻空拍」的基礎上，大幅提升了影像規格與飛行安全性的升級之作，對於Neo一代用戶而言應有不小的升級誘因。

DJI Neo 2基本單機簡配版本 (不含遙控器)的建議售價為新台幣6290元，而DJI也同步推出建議售價為新台幣10490元的暢飛套裝，內容包含飛行器、RC-N3遙控器、3顆智慧飛行電池、雙向充電管家、槳葉防護罩及數位影像傳輸模組等。

