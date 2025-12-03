i-dle亞洲巡迴海外首站在台灣 搶先TWICE兩週！成女團第一攻上大巨蛋
韓國女團i-dle今（3）日官方正式宣布，將於明（2026）年3月7日登上台北大巨蛋開唱，巡演海外首站是台灣，搶先TWICE 的3月21、22日演唱會期程，成為目前首組站上台北大巨蛋的韓國女團。
i-dle巡演消息一出，不少粉絲摩拳擦掌準備搶票！ i-dle 在官方IG釋出了 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]巡演城市與日期，從2月21日起從首爾展開，陸續至台北、曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱及香港等城市開唱，票價、搶票時間都還未公開。
i-dle 上次台灣開演唱會，是在2024年10月，當時是在台北小巨蛋。這回是攻上台北大巨蛋，而韓國另一個女團TWICE 日前已經宣布要在台北大巨蛋開唱，時間是明年3月21、22日。
