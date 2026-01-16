i-dle唱進台北大巨蛋！3階段售票資訊、票價出爐 「這天」全面開搶

娛樂中心／蔡佩伶報導

i-dle演唱會即將開搶。（圖／翻攝自IG）

韓國女團i-dle先前公布將於3月7日唱進大巨蛋，讓許多粉絲期待不已，如今主辦單位今（16日）公開票價、售票資訊，將於2月1日全面開放售票。

i-dle演唱會「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI」將分三階段售票，首先是i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票，將在1月16日~1月19日中午12點完成意願登記，於1月24日18:00至 22:00開放購票。

廣告 廣告

接著是國泰世華卡友搶先購，於2月1日上午10點到1點59分止開放購買，最後則是2月1日下午2點30分全面啟售，票價則為NT$7,180(VIP)/ 7,100/ 6,880 / 6,280 / 5,980 / 4,980 / 4,580 / 3,680 / 2,480 / 2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)。

然而，每一個KKTIX會員帳號最多可購買張數的上限是4張，假如已於會員搶先購買了2張，屆時信用卡優先購以及全面啟售只能在購買兩張，寵粉的i-dle也推出粉絲福利，票價 NT$7,180(VIP)為 NT$7,100演出票券，可以NT$80加購Sound Check Party福利，欲參加者，購票時請務必選取B2層票種(NT$7,100)+加購80元福利之選項，詳情請至KKTIX售票平台。

i-dle演唱會即將開搶。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

鏟肉28公斤！60歲唐綺陽激瘦狂練皮拉提斯 「火辣曲線」全看光

玄彬一家生活曝！3歲兒幫孫藝真慶生 下秒催促吹蠟燭...背後原因太爆笑

太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光

舒華素顏近距離自拍洩「真實膚況」 網見1細節瘋猜：是要SOLO了嗎

