i-dle唱進大巨蛋！3階段購票時間、10種票價一次看

i-dle將於3月登上台北大巨蛋。（圖／KKLIVE、CUBE提供）





南韓人氣女團 i-dle 於2025年迎來出道7週年，她們選擇重新出發，宣布把原本團名的「G」拿掉，象徵團體以更自由、無界限的姿態，全面迎向音樂與概念的全新篇章。隨著2026年來臨，官方日前重磅宣布開啟第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，海外首站來到臺北大巨蛋，16日宣布售票資訊，本場演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給臺北，並陸陸續續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地與全球的 NEVERLAND見面。2024年i-dle就曾登上臺北小巨蛋，更創下連辦三場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今 i-dle 確定於3月7日站上臺北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上臺北大巨蛋的女子團體。

i-dle3月台北大巨蛋巡迴演唱會門票分為10種票價。（圖／KKLIVE、CUBE提供）

門票分為 VIP 區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於1月16日中午12時至1月19日中午12時00分止登記購票，1月24日18時到22時止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10時起至13時59分止，最終才於2月1日14時30分起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。



