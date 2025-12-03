i-dle奪下「首位」稱號 宣布3/7唱上臺北大巨蛋

韓國女團i-dle。（圖／翻攝自i-dle X）





韓國女團TWICE日前宣布2026年3月21日在臺北大巨蛋開唱，並於上月高雄世運演唱會當日，驚喜宣布22日加場消息，本來將是首位登上臺北大巨蛋的韓國女團，不過今（3日）i-dle宣布將於2026年3月7日站上大巨蛋，將「首位」稱號拿到手。

韓國女團i-dle宣布世界巡迴演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》。（圖／翻攝自i-dle X）

i-dle日前久傳出將登上臺北大巨蛋，今日在官方社群宣布了世界巡迴演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》的部分城市，明年2月從首爾高尺巨蛋開唱，海外首站就來到台灣。

i-dle在2023年來台站上臺北流行音樂中心後，隔年便登上臺北小巨蛋，雖然今年沒有演唱會來台，不過台灣成員舒華也有憑藉主持綜藝，在台灣首次舉辦見面會，而明年全員再度來台開唱，就登上臺北大巨蛋也讓許多粉絲激動不已。



