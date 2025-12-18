i-dle成員任觀光大使 「桃園女兒」舒華：我最適合

i-dle成員葉舒華擔任桃園觀光大使。（圖／翻攝自桃園市政府觀光宣傳片）





南韓女子天團i-dle成員葉舒華，擔任桃園觀光大使，桃園市政府公布90秒完整版觀光宣傳片，還同步釋出全新形象美照，舒華在影片中串聯自然景觀、歷史文化與都會節奏，打造專屬於城市的風格。

桃園觀光大使葉舒華：「這裡是我心裡的桃園。」日前重磅官宣擔任桃園觀光大使的舒華，也現身在桃園的各個景點留下倩影，如今，桃園官方釋出宣傳片，讓粉絲興奮不已。

桃園市政府在17號正式發出宣傳片，短短90秒的影片，由「桃園女兒」舒華的視角展開，並同時釋出全新的形象照，演繹出了專屬的桃園感性，途中舒華離開了舞台聚光燈，漫步在古色古香的大溪老街，品味茶香，也像小朋友一樣，吹著泡泡，走進福仁宮，雙手合十拜拜感受民間信仰，再來就是到小烏來天空步道眺望山景瀑布，微風一吹頭髮一飄，感受大自然的魅力，最後橫山書法藝術館，靜靜的感受藝術之美，還有中壢夜市，舒華也拿著復古DV機，穿梭在桃園的各個景點，留下自己的痕跡。

桃園觀光大使葉舒華：「跟著舒華玩桃園，下一站桃園等你。」

這次舒華代言桃園，不只分享了從小長大的地方，也更以她的視角把桃園的美介紹給世界。



