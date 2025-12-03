i-dle截胡TWICE 搶先3／7攻大巨蛋

韓國女團i-dle先前在網路瘋傳即將登上台北大巨蛋開唱，官方3日正式公布全新巡演日程，確認將在明年3月7日攻蛋。值得一提的是，另一組南韓女團TWICE早在日前就宣布將於明年3月21、22日在大巨蛋舉行演唱會，原本是首組登上大巨蛋開專場的韓國女團，卻意外被同樣有台灣成員舒華的i-dle「截胡」，造成粉絲熱烈討論。

i-dle去年10月在台北小巨蛋連唱3場，吸引逾3萬人次進場，當時舒華便許願「下次想唱進大巨蛋」，如今心願即將成真，明年全新巡演將於2月21日從首爾起跑，台北則是海外首站，之後將陸續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱等地，詳細售票資訊待主辦單位KKLIVE Taiwan公布。

此外，TWICE上月底在高雄開唱，當地7大地標點亮此次巡演主題色「藍色應援」燈光秀，高雄捷運更推出主題廣播與交通號誌應援，至於台北場，今開賣後也祭出大型應援，預計晚間6點至10點在台北101的59至60樓北面外牆打上「ONCE最高！登上台北101！THIS IS FOR ONCE」字樣，邀請粉絲到市府周邊打卡。