i-dle新歌回歸 舒華暴瘦驚見「法令紋」

韓國女團成員舒華最近在團體新歌MV中，以金髮造型亮相。（圖／翻攝自舒華 IG）





韓國女團成員舒華最近在團體新歌MV中，以金髮造型亮相，但卻被網友發現，臉上法令紋似乎變深，有人推測和減重有關，也有人認為只是鏡頭角度和燈光效果，直呼4K高畫質下的細節放大，無須過度放大解讀。

舒華頂著齊瀏海金髮，在i-dle新MV《Mono》中造型與已往大不相同！但眼尖的粉絲發現，舒華明顯變消瘦，臉部的法令紋在鏡頭之下更明顯，近年舒華爆瘦一圈，成效有目共睹，但如今似乎瘦太多而脫相垮臉，網友都說「舒華這次回歸怎麼法令紋變明顯了」、「瘦太快跟妝造不好」、「感覺臉有相對其他人比較往下掉的感覺，減肥膠原蛋白流失才導致紋路比較深」、「瘦太快的人都有這種情況」。

韓國人氣女團i-dle近期帶著新歌MONO回歸，不同於以往的曲風大受好評。不過身為「桃園女兒」的成員舒華，漂亮臉蛋在4K高畫質的鏡頭下，看起來明顯消瘦。粉絲眼尖發現，這回舒華的法令紋比以往還要深，連頸紋也清晰可見，驚呼怎麼突然變這麼老。

不過就有粉絲護航，是太瘦加上妝髮和燈光角度問題，而且就算有法令紋也很正常，不該因為4K鏡頭過度放大或檢視藝人的外貌變化。無論如何，舒華在新歌內又唱又跳，依舊很美，3月也將攻進大巨蛋開唱，粉絲只希望舒華可以健康和大家相見。



i-dle也曾分享瘦下來的過程，有團員提到「開始變瘦之後就生了幾次病，然後因為生病就更瘦了」，舒華自己也承認：「我幾乎都不吃東西，在減肥的時候，真的沒吃什麼，但有一天覺得太辛苦了，就吃了生章魚，結果就吃壞肚子了。」舒華之前也分享自己戒糖、戒澱粉，瘦8公斤但脾氣變得很暴躁，現在則因為瘦太多，上鏡後明顯可以看見臉部的膠原蛋白也流失了不少。







