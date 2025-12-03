i-dle明年3月確定唱進台北大巨蛋！搶先TWICE攻蛋日期曝光

【緯來新聞網】韓國人氣女團i-dle今（3日）透過官方社群公布巡演日期和場次，其中包括明年3/7唱進台北大巨蛋，TWICE已宣布將於3月21日登場，因此i-dle率先寫下「大巨蛋韓國女團首唱」紀錄。

i-dle明年3/7唱進台北大巨蛋。（圖／翻攝i-dle IG）

i-dle成軍七年，由小娟帶領薇娟、Minnie、雨琦與舒華組成。成員舒華來自桃園，過去曾多次表達對台灣粉絲的思念之情。2023年她曾登上《超級巨星紅白藝能大賞》與台灣歌迷共迎新年，也參與過綜合演出活動。去年10月，i-dle首次在小巨蛋舉行專場，三場演出總計吸引3萬人次入場，反應熱烈，TWICE成員子瑜的母親也曾現身支持。

當時演唱會上，舒華與雨琦合唱S.H.E的〈Super Star〉，安可曲則全體演出韋禮安的〈如果可以〉，舒華更在舞台上許願，希望下次能登上大巨蛋。這個願望如今即將實現。



i-dle宣布明年3月7日登上大巨蛋，創下首登大巨蛋演出的南韓女團紀錄，也將是她們改名為「i-dle」後，首次以全員之姿回到台灣舉行專場演出，再度刷新自身在台灣的演唱歷史。

