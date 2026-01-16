i-dle演唱會搶票時間出爐！大巨蛋「票價、售票時間、粉絲福利」一次看

i-dle。翻攝自臉書



南韓人氣女團i-dle於2024年登上台北小巨蛋，來自台灣的成員舒華誓言「下次唱進大巨蛋」，16日傳出好消息， i-dle確定於3月7日站上台北大巨蛋，是海外巡演首站，也是首組登上台北大巨蛋的女子團體。

主辦單位KKLIVE於公布演唱會採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

■演出日期：2026 年 3 月 7 日 (六) 19:00

■演出地點：台北大巨蛋

■ 票價：NT$7,180(VIP) / 7,100 / 6,880 / 6,280 / 5,980 / 4,980 / 4,580 / 3,680 / 2,480 / 2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)

■粉絲福利：票價 NT$7,180(VIP)為 NT$7,100演出票券，可以NT$80加購Sound Check Party福利，欲參加者，購票時請務必選取B2層票種(NT$7,100)+加購80元福利之選項。

■購票三階段

■■ i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票：

購票資格：加入Berriz，並成為 i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 的有效會員，會員資格須持續有效至購票登記截止為止。

購票登記：自 2026/1/16（五）中午 12:00 至 2026/1/19（一）中午 12:00 止，於Berriz 網站完成購票意願登記。

購票時間：2026/1/24（六）18:00 至 22:00 止。

僅限於 KKTIX 官網上購票，每一會員每場限購4張，限用於一張訂單(即會員號碼每場只得使用一次）。購票時需要輸入您的「Membership ID」進行優先購票。

■■國泰世華 CUBE 信用卡優先購： 2026 年 2 月 1 日（日）上午 10:00 起至 13:59 止

優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。階段性售票數量有限，不保證座位排號一定優於正式開賣。

■■全面啟售時間：2026 年 2 月 1 日（日）14:30

每一個KKTIX會員帳號最多可購買張數的上限是4張。若同時是 i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員，亦持有國泰世華 CUBE 信用卡，最多可購買的張數上限亦為4張。

