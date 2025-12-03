i-dle登臺北大巨蛋開唱！2026年3月亞洲巡迴演唱會 海外第一站在台灣

韓女團i-dle宣布明年3月7日在臺北大巨蛋開演唱會。（翻攝i-dle X）

Minnie帶 i-dle 回臺北大巨蛋開唱啦！今（3日）無預警公布 2026 年世界巡迴演唱會「Syncopation」行程，台北站將於2026年3月7日在臺北大巨蛋登場，而這項宣布也搶先TWICE 3月21日之前，成為首組在臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的韓國女團。

從官方釋出的巡演海報可見，i-dle 將於2月底從首爾啟動巡演2026 i-dle WORLD TOUR Syncopation，3月7日台北將是海外第一站，之後依序前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱與香港，一路將氣勢推向全球。

Minnie今年7月在臺北大巨蛋開球並帶來賽後表演。（翻攝Minnie ig）

值得一提的是，Minnie今年7月曾受邀替中華職棒明星賽擔任開球嘉賓，當時就在臺北大巨蛋投出個人生涯第一球，以流利中文向現場球迷打招呼，留下深刻亮相。這次再度踏上大巨蛋，改以完整體回歸，相隔不到一年便以演唱會形式重返，同樣讓粉絲格外有感。

i-dle 由小娟、薇娟、Minnie、雨琦與舒華組成，出道以來在韓國與海外都擁有深厚人氣。她們2023年首次在台北流行音樂中心舉辦專場，隔年更一躍登上台北小巨蛋，兩場共2萬張門票僅花5分鐘秒殺，超過25萬人同時在線搶票，盛況驚人。這次進軍臺北大巨蛋，勢必再度引爆更激烈的搶票戰。

