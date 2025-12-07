i-dle舒華主持ACON音樂節！台裔ALLEN秀台語：金歡喜見面
南韓AAA頒獎典禮首次舉行慶祝性質的「ACON音樂節」，於12月7日下午在高雄世運展開，共有13組歌手團體輪番登場。本次活動最大亮點是台灣孩子舒華與台裔美籍ALLEN擔任主持人，兩人一開場不僅講中文，更展現台語能力，顯示出濃厚的台灣情懷。此外，李濬榮也擔任主持人兼歌手，而多組首次來台的新人團體則帶來活力十足的表演，為觀眾呈現超過50首歌曲，整場演出長達3.5小時。
ACON音樂節開場氣氛熱烈，韓國女團i-dle成員舒華以流利的中文向觀眾打招呼：「大家好我是i-dle的舒華，大家好我是舒華。」展現了親切的一面。
同為主持人的韓國男團CRAVITY成員ALLEN則不僅用中文自我介紹，還特別秀出台語能力：「大家好我是CRAVITY的ALLEN，大家好我是馬蒔權，很高興跟大家見面，不知道大家有沒有聽懂我講的台語，但很高興見到你們，我是CRAVITY的ALLEN。」
除了舒華與ALLEN外，李濬榮也是本次活動的重要主持人。他熱情地歡迎觀眾：「歡迎大家來到ACON2025，大家好我是今天的主持人李濬榮，大家好我是李濬榮。」值得一提的是，李濬榮不僅擔任主持工作，還將以歌手身分登台演出，為觀眾帶來精彩表演。
首次來台灣演出的多組新人團體在舞台上展現十足活力。韓國男團AHOF帶來「Rendezvous」、韓國女團KiiiKiii則演唱了「DANCING ALONE」，展現出青春洋溢的魅力。
在前一天的AAA活動中，同樣擔任主持人的張員瑛被粉絲拍下「一手拿一杯、一次喝兩杯」手搖飲的可愛畫面。飲料店官方證實，張員瑛喝的是「冬瓜檸檬多冰」。值得一提的是，半年前她曾點名想喝「西瓜烏龍」，當時引發熱潮甚至賣到缺貨，如今她再度成為話題焦點，顯示出其影響力。
