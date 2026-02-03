i-dle舒華回台灣仙氣爆棚！親揭好體態秘訣 被隊友狂虧：瘋了嗎

韓國女團i-dle台灣成員舒華3日現身品牌代言人記者會，一出場就開心表示，每次回來大家都給她非常多稱讚跟支持，真的非常開心。不過她近期因整個人瘦了一大圈，在網上掀起討論，對此，舒華也親自向粉絲喊話，要大家不用擔心。

舒華（左）受Mavis瑪菲司（右）邀請成為產品代言人。（圖／ Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司 提供）

舒華今日為「電商女王」Mavis 瑪菲司旗下品牌擔任代言人，她身穿一襲淡粉色細肩長洋裝，秀出纖細手臂和白皙皮膚，仙氣爆棚。久違回台灣參加個人活動，舒華露出甜美笑容表示：「每次回來都蠻開心的，因為大家都給我很多稱讚，也有很多人來看我，謝謝大家支持。」

值得一提的是，舒華近期因「暴瘦」一圈，瘦身成果意外成為網路討論焦點之一，活動上她笑說，主持人曾寶儀也非常擔心她，不過舒華表示，「我覺得健康很重要，所以不管什麼事都是健康為主。」喊話大家別太擔心。

舒華近期因「暴瘦」一圈，瘦身成果意外成為網路討論焦點之一。（圖／ Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司 提供）

舒華分享，自己平時不太會在室外運動，如果到國外跑行程沒辦法去上皮拉提斯課的話，就會待在酒店的健身房跑跑步機，「我都會跑很久，跑到成員都說妳瘋了嗎？臉整個脹紅，因為我喜歡爆汗的感覺。」她提到，自從開始上皮拉提斯後，發現自己體態和過往有很大的差別，「現在真的覺得拉筋非常重要！」

除了外在美，舒華被問到保持好心情的方法時直言，「如果遇到讓我不開心的人事物，我會馬上保持差不多三米、五米的那種距離，就是儘量不要讓自己靠近。」

而I-dle近期帶著最新單曲〈Mono〉回歸，舒華也不忘在台上打歌，希望大家能喜歡這次的曲風，談及今年的計畫，她預告將挑戰一些新的東西，「之後大家就會知道。」曾寶儀也在一旁透露：「今年舒華會回台灣常常跟大家見面！」讓粉絲們相當期待。

舒華預告今年還會有不少新的挑戰。（圖／ Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司 提供）

