從「我愛黑澀會」出身，轉型成功的電商女王瑪菲司，橫跨音樂、影像、電商與品牌研發等領域，近年持續創下跨界升級新指標，成為新世代女性，多元發展的代表，為了拉抬自創品牌知名度，她也找來南韓人氣女團i-dle成員舒華，擔任代言人。

皮膚白皙的南韓人氣女團i-dle成員舒華，一身淡粉色細肩帶禮服，美美現身，身為膠原蛋白代言人，舒華也分享，日常除了補充膠原蛋白外，維持好膚況，她也很重視運動與生活節奏的平衡，讓身體維持在舒服的狀態，而這次邀請她來台的，就是品牌年收達12億的全方位電商女王瑪菲司，兩大話題女星加持，也讓現場攝影，殺光相機記憶體。

i-dle舒華擔任膠原蛋白代言人 跨界合作台灣電商女王

