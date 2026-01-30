i-dle舒華新造型亮相！ 瘦身後體態變化意外成關注焦點

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國女團i-dle近日強勢回歸，最新單曲〈Mono〉MV於27日正式公開，隨後STUDIO CHOOM也釋出最新舞蹈影片，成員們妝髮全面升級，掀起粉絲熱議。其中，台灣成員舒華一改過往招牌烏黑長髮，以「金髮、齊劉海」新造型亮相，整體風格大變，瞬間成為討論焦點。

台灣成員舒華一改過往招牌烏黑長髮，以「金髮、齊劉海」新造型亮相，整體風格大變，瞬間成為討論焦點。（圖／＠yeh.shaa_ IG）

除了造型吸睛外，舒華的也引發關注。她過去曾透露，為了瘦身刻意減少澱粉與碳水化合物攝取，飲食管理相當嚴格，成果也明顯反映在身形上，成功瘦出小蠻腰。原本就皮膚白皙的她，在金髮與舞台燈光下，更顯得「白到發光」，畫面相當亮眼。

不過，隨著MV與舞蹈影片以高畫質呈現，部分網友注意到舒華似乎因脂肪流失，讓法令紋變得較為明顯，對她的狀態感到心疼，也擔憂她長期承受外界對身材的嚴苛標準，對自我管理要求過高。

對此，網友看法兩極，有人認為可能是新造型或拍攝角度影響，也有人直言希望舒華不要瘦過頭。多數粉絲仍理性呼籲她以健康為優先，紛紛留言表示，「求求舒華不要再瘦了，要多吃一點」、「舒華健康自信的樣子最美」。



