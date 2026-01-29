i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」

舒華暴瘦。李鍾泉攝、翻攝Instagram @yeh.shaa_

南韓人氣女團 i-dle 成員舒華近期因體態變化引發關注，在最新釋出的舞蹈影片中，其明顯消瘦的身影與深邃的法令紋成為焦點。然而，舒華目前正全力投入團體的年度重點計畫，展現出高度的敬業精神與對舞台的重視。

i-dle 舒華瘦到法令紋變明顯。翻攝STUDIO CHOOM [스튜디오 춤] YouTube

舒華減肥「一吃生章魚出事了」

為這次回歸，i-dle 團員也拍攝了一支訪談影片，聊到要舒華分享瘦下來的故事，有團員提到「開始變瘦之後就生了幾次病，然後因為生病就更瘦了」。舒華自己也承認：「我幾乎都不吃東西，在減肥的時候，真的沒吃什麼，但有一天覺得太辛苦了，就吃了生章魚，結果就吃壞肚子了。」舒華之前也分享自己戒糖、戒澱粉，瘦 8 公斤但脾氣變得很暴躁，現在則因為瘦太多，上鏡後法令紋都變得明顯。

廣告 廣告

近期回歸的舒華消瘦許多。翻攝Instagram @yeh.shaa_

全力投入 2026 世界巡演

i-dle 目前正全力投入 2026 年全新世界巡迴演唱會「Syncopation」的籌備與宣傳。這場巡演預計於 2 月 21 日在首爾 KSPO DOME 正式揭開序幕，隨後將跨足多個城市。對於身為台灣成員的舒華而言，此次行程最具代表性的規劃莫過於 3 月 7 日在台北大巨蛋舉辦的專場演出。這場盛事讓 i-dle 成為首組登上該場地舉辦個人演唱會的南韓女團，對舒華而言具有回歸家鄉舞台的里程碑意義。

i-dle將於3月來台開演唱會。翻攝Instagram @yeh.shaa_

持續深化全球活動版圖

根據最新的規劃，i-dle 的演藝版圖將在 2026 年持續擴張。結束台北場演出後，團隊將於 5 月轉往澳洲的墨爾本與雪梨，並在 6 月份接連巡經新加坡、日本橫濱以及香港啟德主場館。儘管在高強度的行程與體態管理下顯得清瘦，舒華仍展現出高度的專業與韌性，準備在未來幾個月內與全球粉絲見面，展現團體不斷進化的舞台魅力。

舒華新造型。翻攝Instagram @yeh.shaa_

舒華為減肥不吃東西。翻攝STUDIO CHOOM [스튜디오 춤] YouTube



回到原文

更多鏡報報導

頂級配置！財閥女強人IU vs 憂鬱大君邊佑錫 《21世紀大君夫人》上演翻轉身分「契約婚姻」

《學校2017》31歲演員全黑發文「對不起」後隨即失蹤 電話遭駭客入侵「損失數10億」

演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」

曹西平告別式「突現身」罵人：各位醜八怪哭什麼哭 曝「最大遺憾」全場齊吹哨子響起嗶嗶聲