i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」
南韓人氣女團 i-dle 成員舒華近期因體態變化引發關注，在最新釋出的舞蹈影片中，其明顯消瘦的身影與深邃的法令紋成為焦點。然而，舒華目前正全力投入團體的年度重點計畫，展現出高度的敬業精神與對舞台的重視。
舒華減肥「一吃生章魚出事了」
為這次回歸，i-dle 團員也拍攝了一支訪談影片，聊到要舒華分享瘦下來的故事，有團員提到「開始變瘦之後就生了幾次病，然後因為生病就更瘦了」。舒華自己也承認：「我幾乎都不吃東西，在減肥的時候，真的沒吃什麼，但有一天覺得太辛苦了，就吃了生章魚，結果就吃壞肚子了。」舒華之前也分享自己戒糖、戒澱粉，瘦 8 公斤但脾氣變得很暴躁，現在則因為瘦太多，上鏡後法令紋都變得明顯。
全力投入 2026 世界巡演
i-dle 目前正全力投入 2026 年全新世界巡迴演唱會「Syncopation」的籌備與宣傳。這場巡演預計於 2 月 21 日在首爾 KSPO DOME 正式揭開序幕，隨後將跨足多個城市。對於身為台灣成員的舒華而言，此次行程最具代表性的規劃莫過於 3 月 7 日在台北大巨蛋舉辦的專場演出。這場盛事讓 i-dle 成為首組登上該場地舉辦個人演唱會的南韓女團，對舒華而言具有回歸家鄉舞台的里程碑意義。
持續深化全球活動版圖
根據最新的規劃，i-dle 的演藝版圖將在 2026 年持續擴張。結束台北場演出後，團隊將於 5 月轉往澳洲的墨爾本與雪梨，並在 6 月份接連巡經新加坡、日本橫濱以及香港啟德主場館。儘管在高強度的行程與體態管理下顯得清瘦，舒華仍展現出高度的專業與韌性，準備在未來幾個月內與全球粉絲見面，展現團體不斷進化的舞台魅力。
更多鏡報報導
頂級配置！財閥女強人IU vs 憂鬱大君邊佑錫 《21世紀大君夫人》上演翻轉身分「契約婚姻」
《學校2017》31歲演員全黑發文「對不起」後隨即失蹤 電話遭駭客入侵「損失數10億」
演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」
曹西平告別式「突現身」罵人：各位醜八怪哭什麼哭 曝「最大遺憾」全場齊吹哨子響起嗶嗶聲
其他人也在看
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 17則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 52則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 1 天前 ・ 192則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 53則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 9 小時前 ・ 2則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58則留言
林宥嘉搶先曬「張惠妹私密側拍照」 天后男友 Sam 不忍了！12 宮格霸氣放閃
張惠妹 aMEI 和小6歲的調酒師男友 Sam 姚善鏞愛情長跑14年，Sam 偶爾會透過社群貼出張惠妹的美照公開放閃，近日卻突然被林宥嘉搶先貼出側拍，Sam 不讓林宥嘉專美於前，貼出同系列的 12 宮格美照，甜蜜稱讚張惠妹「美成這樣啦！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
提陳菊29歲寫給台灣的遺書 苦苓感嘆：真不知國賊何日可除？
陳菊因健康問題請辭監察院長，總統府昨（28）日發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。此消息曝光引發熱議，作家苦苓今（29）日於臉書粉專po文，提到當時才29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在𤠒中寫下「給台灣的遺書」，苦苓也感嘆直呼，「民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 45則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 11 小時前 ・ 36則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8則留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 20則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 2 天前 ・ 54則留言
李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」
李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
陳漢典收小S手寫紅包！列婚姻祕訣「一週至少做愛4次」：這樣可以撐15年
藝人陳漢典與LuLu25日舉辦婚宴，雖然昔日《康熙來了》搭檔小S未能親自出席，但她的祝福卻超有存在感，一封親筆寫滿叮嚀的紅包袋曝光後，立刻引發熱烈討論造咖 ・ 7 小時前 ・ 8則留言