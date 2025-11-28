i-dle舒華登《桃園誌》封面粉絲搶索取 桃市府籲勿轉賣營利

桃園市政府市政刊物《桃園誌》107期以桃市觀光大使、韓國女團i-dle成員舒華為主視覺，並以特別企劃方式，跟隨舒華走訪大溪老街、小烏來天空繩橋等景點。唯近期市府接獲反映，有民眾將免費索取之市刊上架電商平台轉售，新聞處今（28）日表達嚴正關切，強調此類行為已嚴重影響市民索閱權益，並重申轉售牟利違背市刊公共服務定位，呼籲民眾切勿購買。

新聞處指出，《桃園誌》作為市府官方刊物，每單數月份1日推出紙本與電子版本，於指定索閱點免費提供，並非買賣商品。雖依現行法規，民眾在免費取得後即享有所有權，但若有人為轉售目的大量索取，不僅與刊物初衷相悖，也造成一般讀者難以索閱，明顯偏離市府推動市刊的公共目的。

廣告 廣告

為遏止不當營利行為並保障市民公平索閱權益，新聞處表示，後續將在刊物上新增更明確警語，如「刊物不得販售及營利」等，並同步透過官網與社群平台加強宣導，提醒民眾前往索閱點免費領取，或改以線上平台閱讀電子版本，避免助長轉售行為。

新聞處說明，此期《桃園誌》上刊後索取踴躍，為回應讀者需求，市府特別加印千本，放置於市府後棟1樓志工服務台、桃園火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心，歡迎民眾到上述地點免費索取。

新聞處表示，《桃園誌》響應永續環保，亦同步推出電子版，刊物除上架於本府電子書平台外，也建置《桃園誌》專屬官方網站，讀者可以藉由搜尋引擎主動查找刊物內容，今（114）年度則擴增上架至Readmoo、Hyread及樂天KOBO等知名電子書平台，提供讀者多元閱讀載體選擇。更多資訊可追蹤官方臉書及Instagram。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃市府與日本旅行社合作 盼桃園成為修學旅行地點首選

美容店強迫推銷「最高消費逾20萬」遭申訴 台中市府出手了