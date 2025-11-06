I-DLE舒華見面會驚見天團陣容 與大咖男星對戲秒變「偶像劇現場」

記者林汝珊／台北報導

舒華個人首場見面會。（圖／電通娛樂提供）

人氣韓國女團i-dle成員舒華近期為「電通娛樂 」與韓國「The SMC 」合作的YT綜藝節目《鑑定師Global》獻出主持佳評如潮，為回饋粉絲熱烈支持，特別於昨晚(5日)在台北TICC舉辦出道八年首場節目的個人見面會【2025 SHUHUA TALK CONCERT 《Treasure Hunt with SHUHUA》】，舒華更展現驚人號召力讓「少女時代」孝淵、mamamoo頌樂特地為她專程飛來參加見面會獻出獨家演出。

孝淵前來擔任嘉賓。（圖／電通娛樂提供）

先前在《鑑定師Global》帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時在節目上隨口答應舒華要參加見面會的她允諾約定如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」與心目中的偶像相見歡的舒華除了把握時間與孝淵敘舊話家常及現場玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣；而相隔一年再度為了舒華見面會現身台北的孝淵不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲，大展舞台魅力與親和力的她讓粉絲彷彿置身女神樂園。

舒華現場與林柏宏對戲。（圖／電通娛樂提供）

為了《鑑定師 Global》飛到韓國的林柏宏此次在百忙中排出時間力挺舒華首次見面會，兩人竟在現場上演韓國人氣偶像劇《背著善宰跑》番外篇，原來繼上次帶林柏宏體驗韓國汗蒸幕後，古靈精怪的舒華在見面會上無預警再出「考題」，主動邀演技派的林柏宏一起對戲，原本就對拍戲躍躍欲試的她展現演戲天分，跟林柏宏一搭一唱重現《背著善宰跑》中男女主角一段「約看電影」的經典台詞過足戲癮，兩人對戲默契滿分，而演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場。

而為了答謝頌樂相挺，舒華特別在見面會上提出「火鍋之約」邀頌樂下工後大啖火鍋美食，還藉此話題讓頌樂當起「關主」，以「擲飛鏢」玩遊戲方式抽出幸運粉絲送大家火鍋禮卷，讓現場氣氛瞬間沸騰！有備而來的頌樂不但大秀擲飛鏢功力萌度爆表，更現場一展歌藝獻唱新歌〈Floating Free〉做為舞台的壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點！

