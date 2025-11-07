i-dle葉舒華帶領《桃園誌》讀者認識家鄉魅力 這些地點可索取

《桃園誌》第107期以楊梅長大的桃園觀光大使、K-POP女團i-dle成員葉舒華作為封面主視覺。圖：市府提供

桃園市刊《桃園誌》今（114）年11月1日推出第107期，以「群落回響」為主題，描繪城市不同角色、環境與生態彼此相互對話，產生細膩而持續的共振。本期更以楊梅長大的桃園觀光大使、K-POP女團i-dle成員葉舒華作為封面主視覺，以獨特的「舒式風格」詮釋「桃園感性」，為《桃園誌》注入全新亮點。

市府提到，從楊梅富岡走向國際，舒華舞台上的鮮明風格與其自然率性的個性，形成反差魅力圈粉無數，現今返回家鄉桃園擔任觀光大使，以在地女孩的視角呈現桃園獨特魅力。107期《桃園誌》特別企劃跟隨舒華步伐走進大溪老街、小烏來天空繩橋與橫山書法藝術館，捕捉她與城市間的互動。

市府表示，大溪老街的紅磚街屋與磨石子地磚，展現百年歷史風韻；在小烏來天空繩橋上漫步，遠處群山與雲霧交織出自然詩意；橫山書法藝術館的光影與木構交錯，構築靜謐的空間與慢美學的韻律。舒華親自走訪這些景點，並透過影像詮釋屬於桃園的溫度，讓「桃園感性」成為能被看見與感受的城市風格。

市府同步推出「舒華樂桃桃×TAOYUAN」限量小卡，小卡結合舒華形象與桃園景點，並印有舒華親筆簽名字樣。首波活動與「桃園好棧」合作旅宿串聯，推出住宿優惠方案，旅客可上「桃園觀光導覽網」優惠情報專區查詢詳細內容，跟著舒華的腳步探索桃園，開啟屬於自己的感性旅程。

市府介紹，本期《桃園誌》以文字記錄城市中多元的群落共振，在大溪，青年以自然友善工法守護土地，推動親子食農體驗；拉拉山上，黑暗被小心保存，只為讓星空如實閃耀；南昌動保教育園區悉心照護毛孩，打造寵物友善的日常；還有一群人持續復育濕地，靜待候鳥歸來，每一段故事都構築了城市的脈絡，交織出桃園溫柔而堅定的城市風貌。

新聞處長羅楚東表示，《桃園誌》持續串聯城市的多元群體與觀點，讓在地的故事被更多人看見。「群落回響」不僅是一期主題，更是一種態度，在快速流轉的時代裡，仍不忘與萬物對話，透過傾聽、理解，與城市一同發聲共振。

市府補充，因應桃園在地球隊「樂天桃猿」奪得今年台灣大賽總冠軍，本期「一隅」單元也特別收錄球員們的奮戰姿態，記下這座城市的榮耀時刻。內容回顧樂天桃猿從季後挑戰賽一路挺進冠軍賽的精采歷程，與讀者一同感受奪冠過程中的熱血與感動。市府亦與球隊合作於11月2日舉行封王遊行，邀請市民及讀者共同見證榮耀、共享勝利喜悅。

《桃園誌》由桃園市府發行，每期印製2.7萬本，採雙月刊形式發刊。本期發刊後將陸續配送至桃園市逾百處藝文據點、咖啡廳、書店供讀者免費索閱，市府電子書平台及《桃園誌》官網亦同步上架文章。更多市刊資訊，請關注《桃園誌》臉書及Instagram帳號@taoyuan_story。

