i-dle薇娟黑髮＋洋裝美出新高度、同款包被問翻，不到5千就收！加碼推小資神包
韓星私服又開始默默洗版「低調高級感」包款！i-dle成員曹薇娟換上全新黑髮後，隨手一曬日常穿搭，竟意外讓 PEDRO 包款討論度瞬間飆升。沒有浮誇 Logo、價格也相對親民，卻能背出韓系女主角氛圍，完全戳中現在女孩最愛的路線。這次就跟著薇娟同款，一起挖出近期最值得入手的平價質感包！
平價包包推薦：i-dle曹薇娟曬PEDRO Demi Maxi包
最近 i-dle成員曹薇娟就靠一顆PEDRO包包，展現低調高級感！頂著全新黑髮造型現身的薇娟，最近在社群曬出日常穿搭照，還可愛寫下「喜歡到不行～」，瞬間讓粉絲暴動。照片中的她身穿簡約黑色洋裝，搭配 PEDRO Demi Maxi 深灰褐色皮革肩背包，俐落包身輪廓，不只修飾穿搭比例，還自帶一種很有氣場的時髦感。
這顆 Demi Maxi 不只是好看而已。包款以 Grano 壓紋小牛皮打造，摸起來有細膩紋理感，同時保有超實用的大容量。整體設計則在極簡與份量感之間取得完美平衡，不管是上班、約會還是旅行都能輕鬆切換，重點是價格不到五千元，難怪粉絲看完直接問：「這顆到底哪裡買？」
平價包包推薦：PEDRO Hitch保齡球包
偏愛更俐落的都會感，那PEDRO的Hitch 保齡球包也很值得鎖定。淺棕褐色搭配旋鎖釦與信封翻蓋設計，看起來簡約卻超有存在感。它沒有過多裝飾，但靠著乾淨幾何輪廓，就能輕鬆把整體穿搭變高級。尤其最近很流行的 Clean Fit 穿搭，只要搭件西裝外套或襯衫，瞬間就會有種韓系都會感。最重要的是，三千出頭的價格，真的很容易讓人失守。
平價包包推薦：CHARLES & KEITH Hanya 條紋帆布手提包
夏天想找更輕鬆一點的包款，CHARLES & KEITH這顆Hanya條紋帆布手提包默默紅到不行。海軍藍與米白條紋搭配草編紋理，完全就是「海島度假感」本人。尤其棕色皮革細節一加入，整體立刻從休閒變得很有質感。這種大容量托特包最適合夏天，無論是去咖啡廳、海邊還是短途旅行都超好搭。
平價包包推薦：CHARLES & KEITH Levy 小型肩背包
Levy小型肩背包則是實用派女孩一定會愛的類型。輕量尼龍材質背起來幾乎零負擔，搭配簡潔輪廓與可調式背帶，根本是通勤救星。最厲害的是它幾乎什麼風格都能搭，不管是運動風、極簡風還是最近很紅的Clean Girl風格，全都毫無違和感，就是不需要思考就能直接出門的「零失誤包款」。
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