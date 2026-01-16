i-dle 3月台北大巨蛋開唱！「演唱會門票3階段售票」 開賣時間曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

韓國人氣女團 i-dle 於2025年迎來出道7周年，隨著2026年來臨，官方日前重磅宣布開啟第四次世界巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」，海外首站來到台北大巨蛋，由國泰世華冠名贊助、KKLIVE主辦的演出於今（16）日宣布售票資訊，本場演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

i-dle即將在台北大巨蛋開唱。（圖／KKLIVE、CUBE提供）

回顧2025年，i-dle 5位成員跨出舒適圈、單兵作戰，在不同領域強勢發光。隊長小娟躍升為精品新寵，成為Coach品牌大使；舒華挑戰主持新身分，接下網路綜藝《鑑定師》全球版，並擔任ACON音樂節主持人；Minnie 在一月發表專輯《HER》正式 solo 出道，以一人之姿站上台北大巨蛋開球，氣場全開；雨琦身兼製作人推出單曲《Motivation》，展現創作能量；薇娟則發行迷你二輯《MY, Lover》，以甜美聲線融化人心。

廣告 廣告

i-dle今年3月7日在台北大巨蛋開唱。（圖／KKLIVE、CUBE提供）

「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給台北，2024年 i-dle 就曾登上台北小巨蛋，更創下連辦三場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今 i-dle 確定於3月7日站上台北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上台北大巨蛋的女子團體。「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI」門票分為 VIP 區 7180元、7100元、6880元、6280元、5980元、4980元、4580元、3680元、2480元、2280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員可於1月16日中午12點至1月19日中午12點止登記購票，1月24日18點到22點止，可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10點起至13點59分止，最終才於2月1日14點30分起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

更多FTNN新聞網報導

首登台北大巨蛋開唱日本藝人！ONE OK ROCK 4月來台開唱 「門票開賣時間看這裡」

蔡依林說可以站起來！小禎大巨蛋目睹歌迷吵架 坦言：好兩難

TWICE大巨蛋門票秒殺！主辦驚喜宣布「加開第3場」 搶票時間曝

