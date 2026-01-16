i-dle 3/7登大巨蛋開唱 「3階段」售票時間、票價出爐！

▲ 圖 / KKLIVE Taiwan

台北市 / 林彥廷 綜合報導

南韓女團 i-dle 將於3月7日帶著「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI」演唱會登上台北大巨蛋，主辦單位今（16）日公布售票資訊與票價。

圖 / KKLIVE Taiwan

▲ 圖 / KKLIVE Taiwan

主辦單位表示，演唱會票價為：NT$7,180(VIP) / 7,100 / 6,880 / 6,280 / 5,980 / 4,980 / 4,580 / 3,680 / 2,480 / 2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)。其中粉絲福利票價 NT$7,180(VIP)為 NT$7,100演出票券，可以NT$80加購Sound Check Party福利，欲參加者，購票時請務必選取B2層票種(NT$7,100)+加購80元福利之選項。

廣告 廣告

主辦單位指出，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票，購票登記自1/16（五）中午 12:00 至 1/19（一）中午 12:00 止，於Berriz 網站完成購票意願登記。購票時間為1/24（六）18:00 至 22:00 止。僅限於 KKTIX 官網上購票，每一會員每場限購4張，限用於一張訂單(即會員號碼每場只得使用一次）。購票時需要輸入「Membership ID」進行優先購票。

「國泰世華 CUBE 信用卡優先購」時間為 2/1（日）上午 10:00 起至 13:59 止，優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。

「全面啟售」時間為 2/1（日）14:30，每一個KKTIX會員帳號最多可購買張數的上限是4張。若同時是 i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員，亦持有國泰世華 CUBE 信用卡，最多可購買的張數上限亦為4張。（舉例：若在1/24的會員優先購購買了2張門票，在信用卡優先購和全面啟售時，總共只能再購買2張門票。）

原始連結







更多華視新聞報導

i-dle公布2026世界巡演 3/7將嗨翻台北大巨蛋

應援偶像不能等！金唱片頒獎典禮前台北大巨蛋湧人潮

ONE OK ROCK4/25首攻大巨蛋 門票開賣時間曝光

