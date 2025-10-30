DMV嚴打假身分證 恐助長身分盜竊

紐約州機動車輛管理局(DMV)近日發出警示，指出偽造身分證不只是青少年為購酒所為，而是正在逐漸演變為一場更廣泛、深遠的身分竊盜危機。DMV表示，今年當局在其年度行動「Operation Prevent」中，更稽查出超過300名年輕人因在夏季音樂會期間試圖使用假身分證購買酒類而被開立罰單。

DMV強調，購買或持有偽造身分證不僅違法，更可能讓敏感資料落入不法分子手中，誘發身分被盜、信用被盜用、未來工作與財務安排被破壞等一連串麻煩。DMV局長兼州長交通安全委員會主席施洛德(Mark J.F. Schroeder)指出，把最敏感、最私人的資料寄給一個已經願意違法的人，「這是在邀請對方盜用你的身分，並將你的未來置於危險之中。」

廣告 廣告

當局指出，使用偽造身分證不單僅是為購酒，更常被犯罪團夥用來建立虛假身分、開設帳戶、支援組織犯罪與金融詐騙，其用途更涵蓋支票詐欺、貨運挾持到成立空殼公司。

同時，DMV提醒，許多年輕人透過線上訂購偽造證件，自認只是為好玩或買酒，卻未料收到造假者或販售者以其個資為入口，用來進行更大範圍的不法活動。根據驗證公司Veriff調查，有32.2%大學生承認曾擁有偽造身分證，且多數是透過網購取得。

在實務操作面，DMV與地方執法機構、州酒類管理局協作，在演唱會、酒吧、餐廳等年輕人聚集的場所，加強查驗身分證真偽。今年的「Operation Prevent」共計開出約313張傳票，並扣押約343張偽造證件，扣押與去年同期相當。

對於家長與年輕人，DMV給出的建議是務必警惕線上訂購偽造證件的誘因，不要低估其所帶來的風險。當局亦提醒，在網路上向陌生人提供你的出生日期、地址、照片、社會安全號碼等，就如同將生命的關鍵密碼交給一位可能違法的陌生人。此外，官方更提醒家長應與子女對話，強調偽造身分證不只是一時貪玩，而可能是長期影響信用、就學、就業和金融生活的重大錯誤。

更多世界日報報導

阿罕布拉家庭旅館華人經理遭爆頭 兇手點名後開槍

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術