DNA之父華森97歲辭世 曾獲諾貝爾獎陷歧視爭議
（中央社紐約7日綜合外電報導）去氧核醣核酸（DNA）之父華森（James Watson）本月6日與世長辭，享壽97歲。這位諾貝爾獎得主因多次發表涉及種族歧視言論而聲譽受損。
法新社報導，這位傑出的美國生物學家與克利克（Francis Crick）1953年發現DNA雙螺旋結構，兩人和威金斯（Maurice Wilkins）1962年共同獲得諾貝爾獎，以表彰他們在現代生物學領域的劃時代成就。
冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）表示，華森在紐約州長島（Long Island）的安寧療護中心去世。他生涯多數時間都在冷泉港實驗室工作。
冷泉港實驗室2019年撤銷華森所有榮銜，原因是他發表「應受譴責」的言論，聲稱種族與智商息息相關，歧視非裔。（編譯：盧映孜）1141108
