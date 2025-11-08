「DNA之父」、諾貝爾獎得主詹姆士華森辭世 享壽97歲
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
被譽為「DNA之父」的美國生物學家、諾貝爾獎得主詹姆士．華森（James D. Watson）辭世，享壽97歲。根據《路透社》報導，長島冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）已證實死訊。《紐約時報》則指出，華森本週於長島一家安寧療護機構離世。他1953年與英國物理學家佛朗西斯．克里克（Francis Crick）共同發現DNA的雙股螺旋結構，揭開遺傳密碼的奧祕，奠定日後生物科技與基因工程發展的根基，被譽為改變人類科學史的重要里程碑。
綜合外媒報導，華森1928年出生於芝加哥，年僅19歲便從芝加哥大學取得動物學學位，之後在印第安納大學取得博士，主修遺傳學。1951年他進入英國劍橋大學的卡文迪許實驗室（Cavendish Laboratory），與克里克攜手破解DNA結構，並於1962年共同獲得諾貝爾生理醫學獎，當時華森年僅34歲。他們提出的「雙股螺旋模型」（double-helix model）指出，DNA的階梯由成對核苷酸構成，能精準複製遺傳資訊，這項發現被視為20世紀最偉大的科學突破之一，也為人類基因研究揭開序幕。
1956年，華森加入哈佛大學（Harvard University）生物系，積極推動分子生物學研究，培育出一代新秀。1968年他接掌冷泉港實驗室（CSHL），將原本偏鄉的小型研究所轉型為世界級生物研究中心；1990年更出任「人類基因體計畫」（Human Genome Project）首任負責人，推動破解人類DNA序列的宏大計畫。不過，之後他因反對美國國衛院（National Institutes of Health, NIH）將DNA序列申請專利而辭職，華森強調「基因知識應屬全人類共有」。
華森個性直率，常因「失言」引發炎上。他在1968年出版的回憶錄《解密雙螺旋》（The Double Helix）以辛辣筆觸重現科學競賽內幕，引發學界爭議。2007年，他又因針對種族與智力的發言被批評歧視，從此淡出公職。儘管如此，華森對現代遺傳學的貢獻無庸置疑。2003年受訪時他曾笑說：「我最驕傲的不是發現DNA，而是寫書，因為新的發現一年內就會被別人找到。」
