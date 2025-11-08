「DNA之父」辭世享耆壽97歲 34歲獲諾貝爾獎亦深陷爭議
1953年共同發現去氧核醣核酸（DNA）雙螺旋結構的美國生物學家華生（James D. Watson）辭世，享耆壽97歲。他的突破性發現引發了醫學、犯罪偵查和倫理學等革命。但這位「DNA之父」也因晚年發表涉種族歧視的冒犯性言論，而遭到譴責和審查。
根據《美聯社》，華生的兒子鄧肯（Duncan Watson）7日表示，父親在安寧療養院與世長辭，「他從未停止為那些遭受疾病折磨的人們而奮鬥」。華生曾任職的研究機構冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）亦證實其死訊。
這位1928年出生於芝加哥的生物學家與克里克（Francis Crick）在1953年發現DNA雙螺旋結構。1962年，2人也憑藉這項生物學的世紀發現與威金斯（Maurice Wilkins）共同獲得諾貝爾獎。
在解開了DNA的結構之謎後，華生曾短暫在加州理工學院停留，並於1955年在哈佛大學擔任教職，基本創建該大學的分子生物學課程。他在1968年成為˙冷泉港實驗室主任，1994年成為主席，直到2007年因涉種族歧視言論引發爭議。
他當時聲稱，「對非洲的前景感到悲觀，因為我們所有的社會政策，都是基於將黑人的智力和白人視為相同這個事實而定，但所有實驗都顯示這不是真的」。他又說希望種族平等，但「和黑人員工打過交道就會發現，這並非真的」。
即使華生事後為他的言論道歉，但在引發國際譁然後，他仍被暫停在冷泉港實驗室的職務，他也在不久後退休。
在2019年播出的電視紀錄片中，華生再度被問及「對於種族與智力之間關係的看法，跟以前有沒有變化？」他強調，「不，完全沒有」。對此，冷泉港實驗室撤銷了授予華生的幾個榮譽頭銜，譴責其言論「應受譴責」且「不受科學支持」。
在獲得諾貝爾獎半個多世紀後，華生於2014年以470萬美元拍賣掉自己的諾貝爾獎章。不過，得標者最終將這枚獎章歸還給了華生。
