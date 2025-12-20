DNA檢測揭開家族歷史！英國男意外找到失散親戚 有共同的曾曾曾祖父

一名英國男子近日分享自身經驗，表示原以為家族世代居住於英格蘭柴郡，卻在進行MyHeritage DNA檢測後，意外發現一位從未聽說過的遠房表親。（示意圖／翻攝自pixabay）

隨著基因檢測服務日益普及，越來越多人透過DNA分析探索自身的家族歷史。一名英國男子近日分享自身經驗，表示原以為家族世代居住於英格蘭柴郡，卻在進行MyHeritage DNA檢測後，意外發現一位從未聽說過的遠房表親，為家族譜系帶來新的線索。

根據《鏡報》報導，該名男子表示，他對家族歷史中部分分支所知甚少，只知道其中一支家族已在柴郡某個小鎮及周邊地區生活約200年，另一支則來自蘇格蘭外赫布里底群島的劉易斯島。坊間甚至流傳一些說法，認為他的家族可能與某位外號「橙色」的美國前總統有所關聯，這也促使他決定進行DNA檢測，以釐清真相。

男子從MyHeritage DNA官網訂購檢測套件後，依照說明以棉花棒在口腔內側採樣60秒，再將樣本寄回實驗室。儘管一開始擔心操作失誤影響結果，但實際流程相當簡單清楚。寄出樣本後，約三至四週即可取得分析結果，期間平台也會透過電子郵件提供進度更新。

檢測結果顯示，男子與全球超過1萬9000名MyHeritage會員存在DNA匹配，分布於英國、澳洲、加拿大及丹麥等地。平台會顯示每位匹配對象可能的親緣關係，以及共享DNA的比例、片段數量與最長片段長度，協助使用者判斷彼此血緣距離。

透過平台的訊息功能，男子首次聯絡上一名名叫戴夫的男子。經過進一步比對與家族資料核實後，並在祖母（同時也是家譜研究愛好者）的協助下確認，雙方為遠房表親，共同的曾曾曾祖父於19世紀居住在劉易斯島。雖然仍有部分家族脈絡待補齊，但這項發現已為研究揭開有趣的開端。

除了親緣配對，MyHeritage DNA也提供族群成分分析。結果顯示，該名男子除了主要的蘇格蘭與英格蘭血統外，還帶有丹麥、荷蘭及挪威血統，另有約1%的法國血統。註冊時輸入父母與祖父母的基本資料後，系統可協助建立家譜，結合家族長輩提供的資訊，甚至能追溯至18世紀。

不過男子也指出，平台部分進階功能需額外付費，包括更完整的歷史紀錄、DNA遠古分析、健康相關資訊，以及家族譜系之間的自動「智慧匹配」功能。目前訂閱方案提供30天免費試用，期滿後月費起價約為4.92英鎊。

即便未解鎖所有付費功能，男子仍認為MyHeritage DNA提供了一段引人入勝的家族探索體驗。雖然檢測結果並未證實他與川普家族存在血緣關係，但這次經驗已讓他意識到，自己對家族歷史的認識仍只是冰山一角，未來還有更多未知等待發掘。

目前MyHeritage也推出限時優惠，消費者於12月21日23時59分前使用指定折扣碼，即可用25英鎊的價格（原價79英鎊）購買DNA檢測套件，並享有30天平台免費試用及免運服務。



